Захарова оценила реакцию КПЧ на нарушения прав русскоязычных в Латвии
Захарова: КПЧ не дал адекватной оценки нарушениям прав русскоязычных в Латвии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Комитет ООН по правам человека (КПЧ) не дал адекватной оценки серьезных нарушений прав русскоязычного населения в Латвии в ходе рассмотрения доклада этой страны о выполнении положений Международного пакта о гражданских и политических правах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Некоторые серьезные нарушения прав русскоязычного населения не получили адекватной оценки ооновцев. Комитет предпочел упомянуть их лишь вскользь в общем контексте проявлений "возможной косвенной дискриминации языковых меньшинств", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, рекомендации ООН латвийским властям в очередной раз сформулированы "в мягком, "беззубом" ключе в отрыве от реальной ситуации, в том числе в сфере дискриминации русскоязычного населения".
"Не в первый раз КПЧ предпочитает игнорировать тот факт, что "языковые" законодательные инициативы латвийских властей являются не сиюминутными коньюнктурными устремлениями, а логическим продолжением последовательной политики по выдавливанию русского языка и культуры за пределы территории этой страны, которую Рига проводит на протяжении более 30 лет", - добавила она.
В то же время, подчеркивает Захарова, тот факт, что в КПЧ не смогли целиком игнорировать проблему дискриминации русских в Латвии, говорит "о серьезности, масштабе и системности русофобской политики Риги".
"К сожалению, практика показывает, что даже столь мягкие и "корректные" рекомендации этого договорного органа латвийские власти предпочитают не замечать и не предпринимать никаких конкретных шагов по их реализации", - заключила она.