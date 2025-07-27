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В Новгородской области закрыли третью смену в детском лагере из-за ОРВИ - РИА Новости, 27.07.2025
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15:55 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/rossiya-2031753932.html
В Новгородской области закрыли третью смену в детском лагере из-за ОРВИ
В Новгородской области закрыли третью смену в детском лагере из-за ОРВИ - РИА Новости, 27.07.2025
В Новгородской области закрыли третью смену в детском лагере из-за ОРВИ
Принято решение закрыть третью смену в детском лагере "Лесная сказка" в Старорусском округе Новгородской области, в больницу с симптомами ОРВИ попали 12 детей,... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:55:00+03:00
2025-07-27T15:55:00+03:00
новгородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Принято решение закрыть третью смену в детском лагере "Лесная сказка" в Старорусском округе Новгородской области, в больницу с симптомами ОРВИ попали 12 детей, сообщила глава округа Елена Комарова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Согласно информации, размещённой на странице лагеря в соцсетях, третья смена должна была продлиться с 15 июля по 4 августа. "В связи с постановлением Роспотребнадзора принято решение закрыть третью смену в детском лагере "Лесная сказка". В настоящее время в Старорусской ЦРБ находится на лечении 12 детей. Дети поступили в медицинское учреждение в разные дни и разное время с симптомами ОРВИ", - заявила Комарова. Она уточнила, что сейчас в лагере проводится комплекс мероприятий по медицинскому осмотру детей и соблюдению санитарных норм. Транспортировка детей планируется в ближайшее время. Родителей своевременно известили, обстановка в лагере спокойная, добавила Комарова.
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новгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Новгородская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Новгородской области закрыли третью смену в детском лагере из-за ОРВИ

В новгородском детском лагере "Лесная сказка" закрыли третью смену из-за ОРВИ

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Принято решение закрыть третью смену в детском лагере "Лесная сказка" в Старорусском округе Новгородской области, в больницу с симптомами ОРВИ попали 12 детей, сообщила глава округа Елена Комарова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Согласно информации, размещённой на странице лагеря в соцсетях, третья смена должна была продлиться с 15 июля по 4 августа.
"В связи с постановлением Роспотребнадзора принято решение закрыть третью смену в детском лагере "Лесная сказка". В настоящее время в Старорусской ЦРБ находится на лечении 12 детей. Дети поступили в медицинское учреждение в разные дни и разное время с симптомами ОРВИ", - заявила Комарова.
Она уточнила, что сейчас в лагере проводится комплекс мероприятий по медицинскому осмотру детей и соблюдению санитарных норм. Транспортировка детей планируется в ближайшее время. Родителей своевременно известили, обстановка в лагере спокойная, добавила Комарова.
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