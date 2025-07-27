https://ria.ru/20250727/rossiya-2031753932.html

В Новгородской области закрыли третью смену в детском лагере из-за ОРВИ

В Новгородской области закрыли третью смену в детском лагере из-за ОРВИ - РИА Новости, 27.07.2025

В Новгородской области закрыли третью смену в детском лагере из-за ОРВИ

Принято решение закрыть третью смену в детском лагере "Лесная сказка" в Старорусском округе Новгородской области, в больницу с симптомами ОРВИ попали 12 детей,... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T15:55:00+03:00

2025-07-27T15:55:00+03:00

2025-07-27T15:55:00+03:00

новгородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Принято решение закрыть третью смену в детском лагере "Лесная сказка" в Старорусском округе Новгородской области, в больницу с симптомами ОРВИ попали 12 детей, сообщила глава округа Елена Комарова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Согласно информации, размещённой на странице лагеря в соцсетях, третья смена должна была продлиться с 15 июля по 4 августа. "В связи с постановлением Роспотребнадзора принято решение закрыть третью смену в детском лагере "Лесная сказка". В настоящее время в Старорусской ЦРБ находится на лечении 12 детей. Дети поступили в медицинское учреждение в разные дни и разное время с симптомами ОРВИ", - заявила Комарова. Она уточнила, что сейчас в лагере проводится комплекс мероприятий по медицинскому осмотру детей и соблюдению санитарных норм. Транспортировка детей планируется в ближайшее время. Родителей своевременно известили, обстановка в лагере спокойная, добавила Комарова.

https://ria.ru/20250726/chp-2031637204.html

новгородская область

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новгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия