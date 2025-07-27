https://ria.ru/20250727/rossiya-2031748873.html
В Сочи предупредили о сильной жаре
В Сочи предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 27.07.2025
В Сочи предупредили о сильной жаре
Сильную жару на территории Сочи и федеральной территории Сириус прогнозируют синоптики 28, 29 и 30 июля, сообщили в пресс-службе сочинской администрации. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:20:00+03:00
2025-07-27T15:20:00+03:00
2025-07-27T15:20:00+03:00
сочи
происшествия
погода
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029473984_0:343:3031:2048_1920x0_80_0_0_31e0d5dff85add89284ae9e71cfad7e3.jpg
СОЧИ, 27 июл - РИА Новости. Сильную жару на территории Сочи и федеральной территории Сириус прогнозируют синоптики 28, 29 и 30 июля, сообщили в пресс-службе сочинской администрации. "По прогнозу синоптиков, в дневные и вечерние часы 28, 29 и 30 июля 2025 года в городе Сочи и на ФТ Сириус ожидается сильная жара. Местами температура воздуха достигнет +36+38 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении. Мэрия рекомендует воздержаться от выхода на улицу лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, при пребывании на улице - надевать головной убор. В городской администрации также напомнили о том, что в жару необходимо воздерживаться от употребления алкогольных напитков. Также в мэрии в целом напомнили о недопустимости купания в нетрезвом виде. Администрация Сочи усилила контроль за соблюдением пожарной безопасности на курорте: запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор.
https://ria.ru/20250726/kuban-2031674639.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029473984_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1cdf1e0c0abcde25e54542258c848024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия, погода, россия
Сочи, Происшествия, Погода, Россия
В Сочи предупредили о сильной жаре
В Сочи 28, 29 и 30 июля ожидают жару до 38 градусов