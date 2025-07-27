https://ria.ru/20250727/rossiya-2031748873.html

В Сочи предупредили о сильной жаре

В Сочи предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 27.07.2025

В Сочи предупредили о сильной жаре

Сильную жару на территории Сочи и федеральной территории Сириус прогнозируют синоптики 28, 29 и 30 июля, сообщили в пресс-службе сочинской администрации. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T15:20:00+03:00

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2025-07-27T15:20:00+03:00

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СОЧИ, 27 июл - РИА Новости. Сильную жару на территории Сочи и федеральной территории Сириус прогнозируют синоптики 28, 29 и 30 июля, сообщили в пресс-службе сочинской администрации. "По прогнозу синоптиков, в дневные и вечерние часы 28, 29 и 30 июля 2025 года в городе Сочи и на ФТ Сириус ожидается сильная жара. Местами температура воздуха достигнет +36+38 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении. Мэрия рекомендует воздержаться от выхода на улицу лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, при пребывании на улице - надевать головной убор. В городской администрации также напомнили о том, что в жару необходимо воздерживаться от употребления алкогольных напитков. Также в мэрии в целом напомнили о недопустимости купания в нетрезвом виде. Администрация Сочи усилила контроль за соблюдением пожарной безопасности на курорте: запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор.

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сочи, происшествия, погода, россия