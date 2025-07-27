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В Сочи предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 27.07.2025
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15:20 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/rossiya-2031748873.html
В Сочи предупредили о сильной жаре
В Сочи предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 27.07.2025
В Сочи предупредили о сильной жаре
Сильную жару на территории Сочи и федеральной территории Сириус прогнозируют синоптики 28, 29 и 30 июля, сообщили в пресс-службе сочинской администрации. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:20:00+03:00
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СОЧИ, 27 июл - РИА Новости. Сильную жару на территории Сочи и федеральной территории Сириус прогнозируют синоптики 28, 29 и 30 июля, сообщили в пресс-службе сочинской администрации. "По прогнозу синоптиков, в дневные и вечерние часы 28, 29 и 30 июля 2025 года в городе Сочи и на ФТ Сириус ожидается сильная жара. Местами температура воздуха достигнет +36+38 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении. Мэрия рекомендует воздержаться от выхода на улицу лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, при пребывании на улице - надевать головной убор. В городской администрации также напомнили о том, что в жару необходимо воздерживаться от употребления алкогольных напитков. Также в мэрии в целом напомнили о недопустимости купания в нетрезвом виде. Администрация Сочи усилила контроль за соблюдением пожарной безопасности на курорте: запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор.
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сочи, происшествия, погода, россия
Сочи, Происшествия, Погода, Россия
В Сочи предупредили о сильной жаре

В Сочи 28, 29 и 30 июля ожидают жару до 38 градусов

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПляж "Приморский" в Сочи
Пляж Приморский в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Пляж "Приморский" в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 27 июл - РИА Новости. Сильную жару на территории Сочи и федеральной территории Сириус прогнозируют синоптики 28, 29 и 30 июля, сообщили в пресс-службе сочинской администрации.
"По прогнозу синоптиков, в дневные и вечерние часы 28, 29 и 30 июля 2025 года в городе Сочи и на ФТ Сириус ожидается сильная жара. Местами температура воздуха достигнет +36+38 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.
Мэрия рекомендует воздержаться от выхода на улицу лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, при пребывании на улице - надевать головной убор. В городской администрации также напомнили о том, что в жару необходимо воздерживаться от употребления алкогольных напитков. Также в мэрии в целом напомнили о недопустимости купания в нетрезвом виде.
Администрация Сочи усилила контроль за соблюдением пожарной безопасности на курорте: запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор.
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