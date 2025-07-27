https://ria.ru/20250727/rossiya-2031731017.html
В России созданы все условия для реализации молодежи, заявил Володин
В России созданы все условия для реализации молодежи, заявил Володин - РИА Новости, 27.07.2025
В России созданы все условия для реализации молодежи, заявил Володин
На сегодняшний день в России созданы все условия, чтобы молодые люди могли реализовать себя, особенно в политике, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:26:00+03:00
2025-07-27T13:26:00+03:00
2025-07-27T13:26:00+03:00
россия
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. На сегодняшний день в России созданы все условия, чтобы молодые люди могли реализовать себя, особенно в политике, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "В нашей стране сегодня все условия созданы для того, чтобы молодой человек себя реализовал. И особенно в политике", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов". По его мнению, чтобы у политика было будущее, он должен быть готов выйти из здания, где стоит персональный автомобиль, пойти пешком или спуститься в метро. "Политик должен понимать, что для него комфорт - это не просто не главное. Это то, что где-то там, совсем далеко, потому что он должен быть готов. Сегодня он здесь в прекрасном здании, а завтра он в палатке. А если он держится за это, за всё, не будет у него будущего. Это человек, который просто уже выбыл, если хотите, из этой профессиональной среды", - отметил председатель Госдумы.
https://ria.ru/20250727/volodin-2031727899.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
В России созданы все условия для реализации молодежи, заявил Володин
Володин: в России созданы все условия, чтобы молодые люди могли реализовать себя