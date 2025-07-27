https://ria.ru/20250727/rossii-2031785937.html

В секции интересов России назвали сожжение флага в Тбилиси русофобией

В секции интересов России назвали сожжение флага в Тбилиси русофобией - РИА Новости, 27.07.2025

В секции интересов России назвали сожжение флага в Тбилиси русофобией

В секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии в беседе с РИА Новости назвали русофобскими выходками сожжение российского флага у гостиницы в... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T19:31:00+03:00

2025-07-27T19:31:00+03:00

2025-07-27T19:31:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии в беседе с РИА Новости назвали русофобскими выходками сожжение российского флага у гостиницы в Тбилиси, где проживают фехтовальщики из РФ. Ранее телекомпания "ТВ Пирвели" показала кадры, на которых провокаторы из разных неправительственных организаций Грузии сожгли флаг России в Тбилиси у гостиницы, где проживают российские фехтовальщики. "Обратили внимание на очередные русофобские выходки, предпринятые известной группой политически ангажированных лиц против отечественных спортсменов, принимающих участие (в нейтральном статусе) в проходящем в Тбилиси Чемпионате мира по фехтованию", - отметили в секции интересов РФ. Очевидная цель провокационных действий - использовать антироссийскую карту для мобилизации сторонников радикальных сил и нанести ущерб престижу Тбилиси как принимающей стороны, добавили там. "Отдавая должное усилиям организаторов по проведению чемпионата на соответствующем уровне, ожидаем, что компетентные ведомства Грузии примут необходимые меры с тем, чтобы обеспечить условия для честных, лишенных дискриминации и неполитизированных состязаний", - указали в секции интересов России.

https://ria.ru/20250525/muzykant-2018963146.html

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в мире, россия, тбилиси, грузия