https://ria.ru/20250727/rossii-2031785937.html
В секции интересов России назвали сожжение флага в Тбилиси русофобией
В секции интересов России назвали сожжение флага в Тбилиси русофобией - РИА Новости, 27.07.2025
В секции интересов России назвали сожжение флага в Тбилиси русофобией
В секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии в беседе с РИА Новости назвали русофобскими выходками сожжение российского флага у гостиницы в... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T19:31:00+03:00
2025-07-27T19:31:00+03:00
2025-07-27T19:31:00+03:00
в мире
россия
тбилиси
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981070730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07adf8b3aeb449c2b06677b95b8e4a18.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии в беседе с РИА Новости назвали русофобскими выходками сожжение российского флага у гостиницы в Тбилиси, где проживают фехтовальщики из РФ. Ранее телекомпания "ТВ Пирвели" показала кадры, на которых провокаторы из разных неправительственных организаций Грузии сожгли флаг России в Тбилиси у гостиницы, где проживают российские фехтовальщики. "Обратили внимание на очередные русофобские выходки, предпринятые известной группой политически ангажированных лиц против отечественных спортсменов, принимающих участие (в нейтральном статусе) в проходящем в Тбилиси Чемпионате мира по фехтованию", - отметили в секции интересов РФ. Очевидная цель провокационных действий - использовать антироссийскую карту для мобилизации сторонников радикальных сил и нанести ущерб престижу Тбилиси как принимающей стороны, добавили там. "Отдавая должное усилиям организаторов по проведению чемпионата на соответствующем уровне, ожидаем, что компетентные ведомства Грузии примут необходимые меры с тем, чтобы обеспечить условия для честных, лишенных дискриминации и неполитизированных состязаний", - указали в секции интересов России.
https://ria.ru/20250525/muzykant-2018963146.html
россия
тбилиси
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981070730_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_6cb975cbff8c1ea9e8472a9c0e5f8940.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, тбилиси, грузия
В мире, Россия, Тбилиси, Грузия
В секции интересов России назвали сожжение флага в Тбилиси русофобией
В секции интересов России назвали сожжение флага в Грузии русофобскими выходками
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии в беседе с РИА Новости назвали русофобскими выходками сожжение российского флага у гостиницы в Тбилиси, где проживают фехтовальщики из РФ.
Ранее телекомпания "ТВ Пирвели" показала кадры, на которых провокаторы из разных неправительственных организаций Грузии
сожгли флаг России
в Тбилиси
у гостиницы, где проживают российские фехтовальщики.
"Обратили внимание на очередные русофобские выходки, предпринятые известной группой политически ангажированных лиц против отечественных спортсменов, принимающих участие (в нейтральном статусе) в проходящем в Тбилиси Чемпионате мира по фехтованию", - отметили в секции интересов РФ.
Очевидная цель провокационных действий - использовать антироссийскую карту для мобилизации сторонников радикальных сил и нанести ущерб престижу Тбилиси как принимающей стороны, добавили там.
"Отдавая должное усилиям организаторов по проведению чемпионата на соответствующем уровне, ожидаем, что компетентные ведомства Грузии примут необходимые меры с тем, чтобы обеспечить условия для честных, лишенных дискриминации и неполитизированных состязаний", - указали в секции интересов России.