https://ria.ru/20250727/reys-2031772640.html
В России рассказали, как выбирали авиакомпанию для прямых рейсов в КНДР
В России рассказали, как выбирали авиакомпанию для прямых рейсов в КНДР - РИА Новости, 27.07.2025
В России рассказали, как выбирали авиакомпанию для прямых рейсов в КНДР
Авиакомпания Nordwind была выбрана для осуществления прямых перелетов из Москвы в столицу КНДР Пхеньян из-за наличия подходящего авиапарка, сообщил глава... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:43:00+03:00
2025-07-27T17:43:00+03:00
2025-07-27T17:43:00+03:00
москва
кндр (северная корея)
пхеньян
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
boeing 777-200
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind была выбрана для осуществления прямых перелетов из Москвы в столицу КНДР Пхеньян из-за наличия подходящего авиапарка, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран. "У них есть широкофюзеляжные самолеты, которые могут выполнить поставленную задачу. И они с этой задачей, я уверен, справятся. Сегодня полетит "Боинг", в следующем планируются "Эйрбасы", ну то есть авиапарк есть, который может выполнять эту задачу", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, почему была выбрана именно эта авиакомпания. Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск. Полет осуществляет авиакомпания Nordwind на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. В начале июля Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей.
https://ria.ru/20250727/kurort-2031766199.html
https://ria.ru/20250727/soobschenie-2031764835.html
москва
кндр (северная корея)
пхеньян
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москва, кндр (северная корея), пхеньян, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777-200
Москва, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Boeing 777-200
В России рассказали, как выбирали авиакомпанию для прямых рейсов в КНДР
Козлов: Nordwind была выбрана для рейсов КНДР из-за подходящего авиапарка