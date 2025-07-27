https://ria.ru/20250727/rak-2031682997.html

В Сеченовском Университете назвали вид рака, который легче предотвратить

В Сеченовском Университете назвали вид рака, который легче предотвратить - РИА Новости, 27.07.2025

В Сеченовском Университете назвали вид рака, который легче предотвратить

Рак полости рта является одним из самых предотвращаемых видов онкологии, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Института... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T02:28:00+03:00

2025-07-27T02:28:00+03:00

2025-07-27T09:41:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Рак полости рта является одним из самых предотвращаемых видов онкологии, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Института стоматологии имени Боровского Сеченовского Университета, доктор медицинских наук, профессор Ирина Макеева. "По данным ВОЗ, рак полости рта, включая рак губ и глотки, занимает 13-е место среди разных видов онкологии. Вовремя обнаружить предраковые процессы и не допустить перерождения клеток в злокачественные позволяет исследование, которое занимает несколько минут. Рак полости рта – один из самых предотвращаемых видов онкологии", — сказала она.Врач пояснила, что слизистая оболочка рта непрерывно находится под действием таких неблагоприятных факторов, как табачный дым, высокая температура при курении, горячая и острая пища, алкоголь. Острые края зубов, некачественно сделанные протезы могут травмировать ее. Со временем в этих зонах возникает гиперкератоз, так слизистая оболочка защищается от травматического воздействия. Если эти процессы своевременно не начать лечить, они могут трансформироваться в предраковые заболевания слизистой оболочки рта и в рак, предупредила профессор."Особенно высок риск развития рака полости рта у людей, в которых "живут" онкогенные штаммы вируса папилломы человека (ВПЧ). Он блокирует ген p53, который есть в организме любого человека и не дает клеткам перерождаться в злокачественные. В итоге человек становится беззащитен перед раком. Поэтому ВПЧ называют главным виновником рака матки у женщин, рака аногенитальной области у мужчин и полости рта и у тех, и у других", — добавила Макеева. В том случае, если у курящего человека есть вирус папилломы человека, риск озлокачествления гиперкератотических процессов в полости рта повышается в 40 раз, рассказала специалист. Также перерождению гиперкератоза в онкологические процессы способствует гальванический ток. Он возникает, когда во рту у пациента есть металлические конструкции. "Защитная оксидная пленка металлов со временем разрушается под действием различных факторов, например, если долго использовать средства для гигиенического ухода за полостью рта, содержащие хлориды и фториды. В результате в полость рта попадают ионы металлов, и они формируют постоянный ток. У пациента ухудшается выделение слюны, появляется сухость рта, зубы и протезы сильно травмируют слизистую оболочку и развивается гиперкератоз или даже эрозивные поражения, которые могут трансформироваться в злокачественные", — уточнила собеседник агентства. По ее словам, рак полости рта можно предотвратить только своевременной диагностикой и ранним выявлением предраковых процессов. Для этого стоматологу нужно обращать внимание на состояние не только зубов, но и слизистой оболочки рта.

https://ria.ru/20250716/rak-2029411464.html

https://ria.ru/20250726/vino-2031630869.html

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