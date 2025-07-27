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Средства ПВО за сутки сбили 291 украинский дрон - РИА Новости, 27.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/pvo-2031717437.html
Средства ПВО за сутки сбили 291 украинский дрон
Средства ПВО за сутки сбили 291 украинский дрон - РИА Новости, 27.07.2025
Средства ПВО за сутки сбили 291 украинский дрон
Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО две авиационные бомбы, три реактивных снаряда Vampire ВСУ чешского производства, а также 291... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:47:00+03:00
2025-07-27T11:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО две авиационные бомбы, три реактивных снаряда Vampire ВСУ чешского производства, а также 291 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня "Vampire" чешского производства, а также 291 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Средства ПВО за сутки сбили 291 украинский дрон

МО РФ: средства ПВО за сутки сбили 3 снаряда Vampire и 291 украинский дрон

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО две авиационные бомбы, три реактивных снаряда Vampire ВСУ чешского производства, а также 291 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня "Vampire" чешского производства, а также 291 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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