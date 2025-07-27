https://ria.ru/20250727/pvo-2031717437.html

Средства ПВО за сутки сбили 291 украинский дрон

Средства ПВО за сутки сбили 291 украинский дрон - РИА Новости, 27.07.2025

Средства ПВО за сутки сбили 291 украинский дрон

Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО две авиационные бомбы, три реактивных снаряда Vampire ВСУ чешского производства, а также 291... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T11:47:00+03:00

2025-07-27T11:47:00+03:00

2025-07-27T11:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО две авиационные бомбы, три реактивных снаряда Vampire ВСУ чешского производства, а также 291 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня "Vampire" чешского производства, а также 291 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031629748.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)