https://ria.ru/20250727/pvo-2031717437.html
Средства ПВО за сутки сбили 291 украинский дрон
Средства ПВО за сутки сбили 291 украинский дрон - РИА Новости, 27.07.2025
Средства ПВО за сутки сбили 291 украинский дрон
Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО две авиационные бомбы, три реактивных снаряда Vampire ВСУ чешского производства, а также 291... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:47:00+03:00
2025-07-27T11:47:00+03:00
2025-07-27T11:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО две авиационные бомбы, три реактивных снаряда Vampire ВСУ чешского производства, а также 291 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня "Vampire" чешского производства, а также 291 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031629748.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118cfb78e900bd90d9c8f0bb3167188b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Средства ПВО за сутки сбили 291 украинский дрон
МО РФ: средства ПВО за сутки сбили 3 снаряда Vampire и 291 украинский дрон