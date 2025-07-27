https://ria.ru/20250727/putin-2031771731.html

Путин отметил героизм морских пехотинцев

Путин отметил героизм морских пехотинцев - РИА Новости, 27.07.2025

Путин отметил героизм морских пехотинцев

Президент России Владимир Путин заявил, что морская пехота России героически исполняет все возложенные на нее задачи. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T17:35:00+03:00

2025-07-27T17:35:00+03:00

2025-07-27T17:35:00+03:00

безопасность

россия

кронштадт

владимир путин

каспийская флотилия

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КРОНШТАДТ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что морская пехота России героически исполняет все возложенные на нее задачи. "Ребята работают отлично, морская пехота показывает себя с самой лучшей стороны, просто героически исполняет все возложенные на них боевые задачи. И прямо в эти дни, в эти минуты они тоже этим занимаются", - сказал Путин в ходе общения с моряками, военнослужащими фрегата "Адмирал Григорович", которые в воскресенье из Кронштадта отражали атаку БПЛА. Глава государства подчеркнул, что речь идет о всех военнослужащих береговой части, всей морской пехоте - и Черноморского флота, и Каспийской флотилии, и Балтийского флота, и Тихоокеанского.

https://ria.ru/20250727/fregat-2031765912.html

россия

кронштадт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, кронштадт, владимир путин, каспийская флотилия