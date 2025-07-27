Путин отметил героизм морских пехотинцев
Путин: морская пехота героически исполняет все возложенные на нее задачи
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм"
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм"
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КРОНШТАДТ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что морская пехота России героически исполняет все возложенные на нее задачи.
"Ребята работают отлично, морская пехота показывает себя с самой лучшей стороны, просто героически исполняет все возложенные на них боевые задачи. И прямо в эти дни, в эти минуты они тоже этим занимаются", - сказал Путин в ходе общения с моряками, военнослужащими фрегата "Адмирал Григорович", которые в воскресенье из Кронштадта отражали атаку БПЛА.
Глава государства подчеркнул, что речь идет о всех военнослужащих береговой части, всей морской пехоте - и Черноморского флота, и Каспийской флотилии, и Балтийского флота, и Тихоокеанского.