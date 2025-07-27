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Путин отметил героизм морских пехотинцев - РИА Новости, 27.07.2025
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17:35 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/putin-2031771731.html
Путин отметил героизм морских пехотинцев
Путин отметил героизм морских пехотинцев - РИА Новости, 27.07.2025
Путин отметил героизм морских пехотинцев
Президент России Владимир Путин заявил, что морская пехота России героически исполняет все возложенные на нее задачи. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:35:00+03:00
2025-07-27T17:35:00+03:00
безопасность
россия
кронштадт
владимир путин
каспийская флотилия
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КРОНШТАДТ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что морская пехота России героически исполняет все возложенные на нее задачи. "Ребята работают отлично, морская пехота показывает себя с самой лучшей стороны, просто героически исполняет все возложенные на них боевые задачи. И прямо в эти дни, в эти минуты они тоже этим занимаются", - сказал Путин в ходе общения с моряками, военнослужащими фрегата "Адмирал Григорович", которые в воскресенье из Кронштадта отражали атаку БПЛА. Глава государства подчеркнул, что речь идет о всех военнослужащих береговой части, всей морской пехоте - и Черноморского флота, и Каспийской флотилии, и Балтийского флота, и Тихоокеанского.
https://ria.ru/20250727/fregat-2031765912.html
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безопасность, россия, кронштадт, владимир путин, каспийская флотилия
Безопасность, Россия, Кронштадт, Владимир Путин, Каспийская флотилия
Путин отметил героизм морских пехотинцев

Путин: морская пехота героически исполняет все возложенные на нее задачи

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм"
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ Июльский шторм - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм"
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КРОНШТАДТ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что морская пехота России героически исполняет все возложенные на нее задачи.
"Ребята работают отлично, морская пехота показывает себя с самой лучшей стороны, просто героически исполняет все возложенные на них боевые задачи. И прямо в эти дни, в эти минуты они тоже этим занимаются", - сказал Путин в ходе общения с моряками, военнослужащими фрегата "Адмирал Григорович", которые в воскресенье из Кронштадта отражали атаку БПЛА.
Глава государства подчеркнул, что речь идет о всех военнослужащих береговой части, всей морской пехоте - и Черноморского флота, и Каспийской флотилии, и Балтийского флота, и Тихоокеанского.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поднялся на борт фрегата Адмирал Григорович в День Военно-морского флота РФ. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Путин посетил фрегат "Адмирал Григорович"
16:53
 
БезопасностьРоссияКронштадтВладимир ПутинКаспийская флотилия
 
 
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