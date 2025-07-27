https://ria.ru/20250727/putin-2031746302.html

На учениях флот продемонстрировал свои боевые возможности, заявил Путин

На учениях флот продемонстрировал свои боевые возможности, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2025

На учениях флот продемонстрировал свои боевые возможности, заявил Путин

Президент России Владимир Путин по окончании телемоста с участниками учений "Июльский шторм" в День ВМФ отметил, что российский флот демонстрирует свои боевые... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T15:05:00+03:00

2025-07-27T15:05:00+03:00

2025-07-27T16:56:00+03:00

владимир путин

вмф рф

день военно-морского флота рф

безопасность

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по окончании телемоста с участниками учений "Июльский шторм" в День ВМФ отметил, что российский флот демонстрирует свои боевые возможности, качества, подчеркнув, что в современных условиях такое празднование является правильным.Путин по окончании телемоста с участниками учений "Июльский шторм" еще раз поздравил военных моряков с Днем ВМФ, отметив, что современных условиях праздник отмечается в боевой рабочей обстановке, и, по словам главы государства, это правильно."Флот демонстрирует свои боевые возможности и качества", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20250727/putin-2031720765.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, вмф рф, день военно-морского флота рф, безопасность, россия