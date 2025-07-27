На учениях флот продемонстрировал свои боевые возможности, заявил Путин
Путин об учениях "Июльский шторм": флот демонстрирует свои боевые возможности
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм". 27 июля 2025
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм". 27 июля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по окончании телемоста с участниками учений "Июльский шторм" в День ВМФ отметил, что российский флот демонстрирует свои боевые возможности, качества, подчеркнув, что в современных условиях такое празднование является правильным.
Путин по окончании телемоста с участниками учений "Июльский шторм" еще раз поздравил военных моряков с Днем ВМФ, отметив, что современных условиях праздник отмечается в боевой рабочей обстановке, и, по словам главы государства, это правильно.
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"Флот демонстрирует свои боевые возможности и качества", - подчеркнул президент.