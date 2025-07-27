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В СПбГМТУ Путину подарили титановую модель ракеты "Ангара"
В СПбГМТУ Путину подарили титановую модель ракеты "Ангара" - РИА Новости, 27.07.2025
В СПбГМТУ Путину подарили титановую модель ракеты "Ангара"
Работники Научно-производственного корпуса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) подарили президенту России... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:55:00+03:00
2025-07-27T14:55:00+03:00
2025-07-27T14:55:00+03:00
россия
владимир путин
санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)
роскосмос
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Работники Научно-производственного корпуса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) подарили президенту России Владимиру Путину титановую модель ракеты "Ангара". Главе государства вручили алый бархатный футляр, в котором установлена выполненная из титана масштабированная модель взлетающей вверх ракеты. Из пяти двигателей на шестиугольную плакетку вырываются литые клубы дыма. Сама основа украшена эмблемами научных учреждений и "Роскосмоса".
https://ria.ru/20241004/putin-1976313834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту), роскосмос
Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), Роскосмос
В СПбГМТУ Путину подарили титановую модель ракеты "Ангара"
Сотрудники СПбГМТУ подарили Путину титановую модель ракеты "Ангара"