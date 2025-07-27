https://ria.ru/20250727/putin-2031744411.html

В СПбГМТУ Путину подарили титановую модель ракеты "Ангара"

В СПбГМТУ Путину подарили титановую модель ракеты "Ангара" - РИА Новости, 27.07.2025

В СПбГМТУ Путину подарили титановую модель ракеты "Ангара"

Работники Научно-производственного корпуса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) подарили президенту России... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T14:55:00+03:00

2025-07-27T14:55:00+03:00

2025-07-27T14:55:00+03:00

россия

владимир путин

санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)

роскосмос

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Работники Научно-производственного корпуса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) подарили президенту России Владимиру Путину титановую модель ракеты "Ангара". Главе государства вручили алый бархатный футляр, в котором установлена выполненная из титана масштабированная модель взлетающей вверх ракеты. Из пяти двигателей на шестиугольную плакетку вырываются литые клубы дыма. Сама основа украшена эмблемами научных учреждений и "Роскосмоса".

https://ria.ru/20241004/putin-1976313834.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту), роскосмос