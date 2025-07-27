https://ria.ru/20250727/putin-2031744320.html

Отмечать день ВМФ в боевой рабочей обстановке правильно, заявил Путин

Отмечать день ВМФ в боевой рабочей обстановке правильно, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2025

Отмечать день ВМФ в боевой рабочей обстановке правильно, заявил Путин

Россия в современных условиях отмечает День ВМФ в боевой рабочей обстановке, это правильно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T14:55:00+03:00

2025-07-27T14:55:00+03:00

2025-07-27T17:02:00+03:00

россия

общество

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия в современных условиях отмечает День ВМФ в боевой рабочей обстановке, это правильно, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм", которые проводятся с 23 июля. По окончании телемоста он ещё раз поздравил военных моряков с Днём ВМФ.Президент особо подчеркнул, что этот праздник важен не только для флота, но и для всей страны в целом."Он красивый, этот праздник. Но, мне кажется, вы согласитесь со мной в том, что в современных условиях - это правильно - мы отмечаем этот праздник в боевой рабочей обстановке, все на местах. И флот демонстрирует свои боевые возможности и качества", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250727/putin-2031720765.html

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россия, общество, владимир путин