Отмечать день ВМФ в боевой рабочей обстановке правильно, заявил Путин
Путин: в современной обстановке отмечать день ВМФ в боевой обстановке правильно
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм". 27 июля 2025
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм". 27 июля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия в современных условиях отмечает День ВМФ в боевой рабочей обстановке, это правильно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм", которые проводятся с 23 июля. По окончании телемоста он ещё раз поздравил военных моряков с Днём ВМФ.
Президент особо подчеркнул, что этот праздник важен не только для флота, но и для всей страны в целом.
"Он красивый, этот праздник. Но, мне кажется, вы согласитесь со мной в том, что в современных условиях - это правильно - мы отмечаем этот праздник в боевой рабочей обстановке, все на местах. И флот демонстрирует свои боевые возможности и качества", - сказал Путин.