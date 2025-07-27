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Отмечать день ВМФ в боевой рабочей обстановке правильно, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2025
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14:55 27.07.2025 (обновлено: 17:02 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/putin-2031744320.html
Отмечать день ВМФ в боевой рабочей обстановке правильно, заявил Путин
Отмечать день ВМФ в боевой рабочей обстановке правильно, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2025
Отмечать день ВМФ в боевой рабочей обстановке правильно, заявил Путин
Россия в современных условиях отмечает День ВМФ в боевой рабочей обстановке, это правильно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:55:00+03:00
2025-07-27T17:02:00+03:00
россия
общество
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия в современных условиях отмечает День ВМФ в боевой рабочей обстановке, это правильно, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм", которые проводятся с 23 июля. По окончании телемоста он ещё раз поздравил военных моряков с Днём ВМФ.Президент особо подчеркнул, что этот праздник важен не только для флота, но и для всей страны в целом."Он красивый, этот праздник. Но, мне кажется, вы согласитесь со мной в том, что в современных условиях - это правильно - мы отмечаем этот праздник в боевой рабочей обстановке, все на местах. И флот демонстрирует свои боевые возможности и качества", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250727/putin-2031720765.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Отмечать день ВМФ в боевой рабочей обстановке правильно, заявил Путин

Путин: в современной обстановке отмечать день ВМФ в боевой обстановке правильно

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм". 27 июля 2025
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ Июльский шторм. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм". 27 июля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия в современных условиях отмечает День ВМФ в боевой рабочей обстановке, это правильно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм", которые проводятся с 23 июля. По окончании телемоста он ещё раз поздравил военных моряков с Днём ВМФ.
Президент особо подчеркнул, что этот праздник важен не только для флота, но и для всей страны в целом.
"Он красивый, этот праздник. Но, мне кажется, вы согласитесь со мной в том, что в современных условиях - это правильно - мы отмечаем этот праздник в боевой рабочей обстановке, все на местах. И флот демонстрирует свои боевые возможности и качества", - сказал Путин.
Обращение Владимира Путина к участникам оперативных учений Июльский шторм - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Путин в День ВМФ ознакомился с ходом учений Военно-морского флота
12:21
 
РоссияОбществоВладимир Путин
 
 
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