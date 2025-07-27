https://ria.ru/20250727/putin-2031730110.html

Францию шокировал атомный "монстр", которого показали Путину

Францию шокировал атомный "монстр", которого показали Путину - РИА Новости, 27.07.2025

Францию шокировал атомный "монстр", которого показали Путину

Французское издание Le Parisien сравнило атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" с монстром. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T13:21:00+03:00

2025-07-27T13:21:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Французское издание Le Parisien сравнило атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" с монстром."Это 24-тысячетонный монстр длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 километров в час, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике", — говорится в материале.Неудивительно, что он был назван в честь князя Пожарского, исторического героя войны, освободившего Москву от польско-литовских захватчиков в 1612 году, добавил автор статьи.В четверг Путин в Северодвинске провел совещание на тему развития подводного Военно-морского флота России и посетил церемонию поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский".Ракетоносцы проекта "Борей-А" составляют основу морских стратегических ядерных сил России и с учетом возможностей их модернизации будут обеспечивать безопасность страны в предстоящие десятилетия, добавил глава государства.

https://ria.ru/20250727/putin-2031715036.html

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