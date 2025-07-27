Рейтинг@Mail.ru
Францию шокировал атомный "монстр", которого показали Путину - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 27.07.2025 (обновлено: 15:48 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/putin-2031730110.html
Францию шокировал атомный "монстр", которого показали Путину
Францию шокировал атомный "монстр", которого показали Путину - РИА Новости, 27.07.2025
Францию шокировал атомный "монстр", которого показали Путину
Французское издание Le Parisien сравнило атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" с монстром. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:21:00+03:00
2025-07-27T15:48:00+03:00
россия
в мире
москва
северодвинск
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Французское издание Le Parisien сравнило атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" с монстром."Это 24-тысячетонный монстр длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 километров в час, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике", — говорится в материале.Неудивительно, что он был назван в честь князя Пожарского, исторического героя войны, освободившего Москву от польско-литовских захватчиков в 1612 году, добавил автор статьи.В четверг Путин в Северодвинске провел совещание на тему развития подводного Военно-морского флота России и посетил церемонию поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский".Ракетоносцы проекта "Борей-А" составляют основу морских стратегических ядерных сил России и с учетом возможностей их модернизации будут обеспечивать безопасность страны в предстоящие десятилетия, добавил глава государства.
https://ria.ru/20250727/putin-2031715036.html
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031698043.html
россия
москва
северодвинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_636db1bcf70050a7256c4cea9d5fc06e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, москва, северодвинск, безопасность
Россия, В мире, Москва, Северодвинск, Безопасность
Францию шокировал атомный "монстр", которого показали Путину

Le Parisien сравнила атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" с монстром

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Французское издание Le Parisien сравнило атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" с монстром.
"Это 24-тысячетонный монстр длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 километров в час, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике", — говорится в материале.
Подводная лодка проекта Ясень-М - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
"Без предупреждения". На Западе запаниковали из-за нового поручения Путина
11:32
Неудивительно, что он был назван в честь князя Пожарского, исторического героя войны, освободившего Москву от польско-литовских захватчиков в 1612 году, добавил автор статьи.
В четверг Путин в Северодвинске провел совещание на тему развития подводного Военно-морского флота России и посетил церемонию поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский".

Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду в Северодвинске в 2024 году. Крейсер является четвертой серийной АПЛ проекта "Борей-А", относится к четвертому поколению подводных атомоходов. "Князь Пожарский" оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигационного, радиотехнического и гидроакустического оборудования. Как и другие корабли четвертого поколения, АПЛ "Князь Пожарский" составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

Ракетоносцы проекта "Борей-А" составляют основу морских стратегических ядерных сил России и с учетом возможностей их модернизации будут обеспечивать безопасность страны в предстоящие десятилетия, добавил глава государства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
"Приехал в футболке". В США высмеяли Зеленского после протестов на Украине
08:51
 
РоссияВ миреМоскваСеверодвинскБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала