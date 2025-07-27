https://ria.ru/20250727/putin-2031727525.html

Путин рассказал о преобразовании бригад морской пехоты в дивизии

Путин рассказал о преобразовании бригад морской пехоты в дивизии - РИА Новости, 27.07.2025

Путин рассказал о преобразовании бригад морской пехоты в дивизии

Преобразование бригад морской пехоты в дивизии качественно повысит ударную мощь и боевые возможности флота, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T12:59:00+03:00

2025-07-27T12:59:00+03:00

2025-07-27T16:50:00+03:00

владимир путин

безопасность

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля - РИА Новости. Преобразование бригад морской пехоты в дивизии качественно повысит ударную мощь и боевые возможности флота, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в воскресенье обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи. Глава государства заявил, что пять бригад морской пехоты РФ будут преобразованы в дивизии в ближайшее время."В итоге качественно возрастут ударная мощь и боевые возможности флота", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20250727/vmf-2031730323.html

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владимир путин, безопасность, россия