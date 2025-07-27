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Путин рассказал о преобразовании бригад морской пехоты в дивизии - РИА Новости, 27.07.2025
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12:59 27.07.2025 (обновлено: 16:50 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/putin-2031727525.html
Путин рассказал о преобразовании бригад морской пехоты в дивизии
Путин рассказал о преобразовании бригад морской пехоты в дивизии - РИА Новости, 27.07.2025
Путин рассказал о преобразовании бригад морской пехоты в дивизии
Преобразование бригад морской пехоты в дивизии качественно повысит ударную мощь и боевые возможности флота, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:59:00+03:00
2025-07-27T16:50:00+03:00
владимир путин
безопасность
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля - РИА Новости. Преобразование бригад морской пехоты в дивизии качественно повысит ударную мощь и боевые возможности флота, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в воскресенье обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи. Глава государства заявил, что пять бригад морской пехоты РФ будут преобразованы в дивизии в ближайшее время."В итоге качественно возрастут ударная мощь и боевые возможности флота", - подчеркнул президент.
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин рассказал о преобразовании бригад морской пехоты в дивизии

Путин: преобразование бригад морской пехоты в дивизии повысит ударную мощь

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм". 27 июля 2025
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ Июльский шторм. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм". 27 июля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля - РИА Новости. Преобразование бригад морской пехоты в дивизии качественно повысит ударную мощь и боевые возможности флота, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в воскресенье обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи. Глава государства заявил, что пять бригад морской пехоты РФ будут преобразованы в дивизии в ближайшее время.
"В итоге качественно возрастут ударная мощь и боевые возможности флота", - подчеркнул президент.
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