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Путин рассказал о преобразовании бригад морской пехоты в дивизии
Путин рассказал о преобразовании бригад морской пехоты в дивизии - РИА Новости, 27.07.2025
Путин рассказал о преобразовании бригад морской пехоты в дивизии
Преобразование бригад морской пехоты в дивизии качественно повысит ударную мощь и боевые возможности флота, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:59:00+03:00
2025-07-27T12:59:00+03:00
2025-07-27T16:50:00+03:00
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля - РИА Новости. Преобразование бригад морской пехоты в дивизии качественно повысит ударную мощь и боевые возможности флота, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в воскресенье обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи. Глава государства заявил, что пять бригад морской пехоты РФ будут преобразованы в дивизии в ближайшее время."В итоге качественно возрастут ударная мощь и боевые возможности флота", - подчеркнул президент.
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин рассказал о преобразовании бригад морской пехоты в дивизии
Путин: преобразование бригад морской пехоты в дивизии повысит ударную мощь