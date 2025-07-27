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Россия будет и дальше повышать уровень боеподготовки в ВМФ, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2025
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12:57 27.07.2025 (обновлено: 13:19 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/putin-2031727291.html
Россия будет и дальше повышать уровень боеподготовки в ВМФ, заявил Путин
Россия будет и дальше повышать уровень боеподготовки в ВМФ, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2025
Россия будет и дальше повышать уровень боеподготовки в ВМФ, заявил Путин
Россия будет и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей подводных и надводных кораблей, береговых и авиационных частей Военно-морского флота, заявил... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:57:00+03:00
2025-07-27T13:19:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия будет и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей подводных и надводных кораблей, береговых и авиационных частей Военно-морского флота, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм", которые проводятся с 23 июля."Мы будем и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей надводных и подводных кораблей, береговых и авиационных частей, оснащать их самой современной техникой и вооружением", - подчеркнул Путин.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Россия будет и дальше повышать уровень боеподготовки в ВМФ, заявил Путин

Путин: РФ будет и дальше повышать уровень подготовки экипажей кораблей ВМФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на патрульном катере "Раптор" в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота
Президент РФ Владимир Путин на патрульном катере Раптор в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на патрульном катере "Раптор" в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия будет и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей подводных и надводных кораблей, береговых и авиационных частей Военно-морского флота, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм", которые проводятся с 23 июля.
"Мы будем и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей надводных и подводных кораблей, береговых и авиационных частей, оснащать их самой современной техникой и вооружением", - подчеркнул Путин.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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25 июля, 12:20
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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