Россия будет и дальше повышать уровень боеподготовки в ВМФ, заявил Путин
Путин: РФ будет и дальше повышать уровень подготовки экипажей кораблей ВМФ
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на патрульном катере "Раптор" в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота
Президент РФ Владимир Путин на патрульном катере "Раптор" в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия будет и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей подводных и надводных кораблей, береговых и авиационных частей Военно-морского флота, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм", которые проводятся с 23 июля.
"Мы будем и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей надводных и подводных кораблей, береговых и авиационных частей, оснащать их самой современной техникой и вооружением", - подчеркнул Путин.
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