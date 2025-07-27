https://ria.ru/20250727/putin-2031727291.html

Россия будет и дальше повышать уровень боеподготовки в ВМФ, заявил Путин

Россия будет и дальше повышать уровень боеподготовки в ВМФ, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2025

Россия будет и дальше повышать уровень боеподготовки в ВМФ, заявил Путин

Россия будет и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей подводных и надводных кораблей, береговых и авиационных частей Военно-морского флота, заявил... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T12:57:00+03:00

2025-07-27T12:57:00+03:00

2025-07-27T13:19:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия будет и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей подводных и надводных кораблей, береговых и авиационных частей Военно-морского флота, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм", которые проводятся с 23 июля."Мы будем и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей надводных и подводных кораблей, береговых и авиационных частей, оснащать их самой современной техникой и вооружением", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250725/den_vmf-1959233813.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, безопасность