https://ria.ru/20250727/putin-2031727205.html

Путин рассказал об оснащении российского флота

Путин рассказал об оснащении российского флота - РИА Новости, 27.07.2025

Путин рассказал об оснащении российского флота

Российский военно-морской флот будет оснащаться самыми современными техникой и вооружением, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T12:57:00+03:00

2025-07-27T12:57:00+03:00

2025-07-27T17:03:00+03:00

владимир путин

россия

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля - РИА Новости. Российский военно-морской флот будет оснащаться самыми современными техникой и вооружением, заявил президент России Владимир Путин.Путин в воскресенье обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи. Глава государства подчеркнул, что уровень боевой подготовки экипажей российских кораблей, береговых и авиационных частей будет и дальше повышаться."Оснащать их самой современной техникой и вооружениями", - отметил президент.

https://ria.ru/20250727/putin-2031715036.html

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владимир путин, россия, безопасность