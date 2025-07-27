https://ria.ru/20250727/putin-2031727205.html
Путин рассказал об оснащении российского флота
Путин рассказал об оснащении российского флота - РИА Новости, 27.07.2025
Путин рассказал об оснащении российского флота
Российский военно-морской флот будет оснащаться самыми современными техникой и вооружением, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:57:00+03:00
2025-07-27T12:57:00+03:00
2025-07-27T17:03:00+03:00
владимир путин
россия
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля - РИА Новости. Российский военно-морской флот будет оснащаться самыми современными техникой и вооружением, заявил президент России Владимир Путин.Путин в воскресенье обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи. Глава государства подчеркнул, что уровень боевой подготовки экипажей российских кораблей, береговых и авиационных частей будет и дальше повышаться."Оснащать их самой современной техникой и вооружениями", - отметил президент.
https://ria.ru/20250727/putin-2031715036.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин рассказал об оснащении российского флота
Путин: российский флот будет оснащаться самым современным вооружением