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Путин рассказал об оснащении российского флота - РИА Новости, 27.07.2025
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12:57 27.07.2025 (обновлено: 17:03 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/putin-2031727205.html
Путин рассказал об оснащении российского флота
Путин рассказал об оснащении российского флота - РИА Новости, 27.07.2025
Путин рассказал об оснащении российского флота
Российский военно-морской флот будет оснащаться самыми современными техникой и вооружением, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:57:00+03:00
2025-07-27T17:03:00+03:00
владимир путин
россия
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля - РИА Новости. Российский военно-морской флот будет оснащаться самыми современными техникой и вооружением, заявил президент России Владимир Путин.Путин в воскресенье обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи. Глава государства подчеркнул, что уровень боевой подготовки экипажей российских кораблей, береговых и авиационных частей будет и дальше повышаться."Оснащать их самой современной техникой и вооружениями", - отметил президент.
https://ria.ru/20250727/putin-2031715036.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин рассказал об оснащении российского флота

Путин: российский флот будет оснащаться самым современным вооружением

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм". 27 июля 2025
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ Июльский шторм. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм". 27 июля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля - РИА Новости. Российский военно-морской флот будет оснащаться самыми современными техникой и вооружением, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в воскресенье обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи. Глава государства подчеркнул, что уровень боевой подготовки экипажей российских кораблей, береговых и авиационных частей будет и дальше повышаться.
"Оснащать их самой современной техникой и вооружениями", - отметил президент.
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