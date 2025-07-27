https://ria.ru/20250727/putin-2031726801.html

Путин поздравил участников учений ВМФ с Днем Военно-Морского флота

Путин поздравил участников учений ВМФ с Днем Военно-Морского флота - РИА Новости, 27.07.2025

Путин поздравил участников учений ВМФ с Днем Военно-Морского флота

Президент России Владимир Путин поздравил участников оперативных учений "Июльский шторм" с Днем Военно-Морского флота. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T12:55:00+03:00

2025-07-27T12:55:00+03:00

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россия

безопасность

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников оперативных учений "Июльский шторм" с Днем Военно-Морского флота."Поздравляю вас с Днём военно-морского флота", - сказал Путин, обращаясь к участникам учений по видеосвязи.

https://ria.ru/20250727/putin-2031715036.html

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Обращение Путина к участникам оперативных учений «Июльский шторм» Владимир Путин обратился к участникам оперативных учений «Июльский шторм» по видеосвязи 2025-07-27T12:55 true PT2M29S

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россия, безопасность, владимир путин