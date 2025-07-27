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Путин поздравил участников учений ВМФ с Днем Военно-Морского флота - РИА Новости, 27.07.2025
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12:55 27.07.2025 (обновлено: 13:33 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/putin-2031726801.html
Путин поздравил участников учений ВМФ с Днем Военно-Морского флота
Путин поздравил участников учений ВМФ с Днем Военно-Морского флота - РИА Новости, 27.07.2025
Путин поздравил участников учений ВМФ с Днем Военно-Морского флота
Президент России Владимир Путин поздравил участников оперативных учений "Июльский шторм" с Днем Военно-Морского флота. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:55:00+03:00
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россия
безопасность
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников оперативных учений "Июльский шторм" с Днем Военно-Морского флота."Поздравляю вас с Днём военно-морского флота", - сказал Путин, обращаясь к участникам учений по видеосвязи.
https://ria.ru/20250727/putin-2031715036.html
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Обращение Путина к участникам оперативных учений «Июльский шторм»
Владимир Путин обратился к участникам оперативных учений «Июльский шторм» по видеосвязи
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин поздравил участников учений ВМФ с Днем Военно-Морского флота

Путин поздравил участников учений ВМФ России с Днем Военно-Морского флота

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников оперативных учений "Июльский шторм" с Днем Военно-Морского флота.
"Поздравляю вас с Днём военно-морского флота", - сказал Путин, обращаясь к участникам учений по видеосвязи.
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