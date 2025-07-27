https://ria.ru/20250727/putin-2031719455.html
Путин будет присутствовать на учениях ВМФ в Петербурге
Путин будет присутствовать на учениях ВМФ в Петербурге - РИА Новости, 27.07.2025
Путин будет присутствовать на учениях ВМФ в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 27 июля, в ходе визита в Санкт-Петербург посмотрит учения военно-морского флота и заслушает доклады военных, сообщил... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:09:00+03:00
2025-07-27T12:09:00+03:00
2025-07-27T12:11:00+03:00
безопасность
владимир путин
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 27 июля, в ходе визита в Санкт-Петербург посмотрит учения военно-морского флота и заслушает доклады военных, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Учения военно-морского флота, приуроченные ко Дню ВМФ. Путин их посетит, выслушает доклады, посмотрит часть стрельб учебных и пообщается с нашими военачальниками", - сказал Песков.В эти дни проходят крупномасштабные оперативные учения "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. К ним привлекается более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.В ходе учений планируется проверить готовность группировок сил (войск) флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20250727/vmf-2031703723.html
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РИА Новости
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин будет присутствовать на учениях ВМФ в Петербурге
Путин в Петербурге посмотрит на учениях ВМФ и заслушает доклады военных