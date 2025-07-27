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"Без предупреждения". На Западе запаниковали из-за нового поручения Путина - РИА Новости, 27.07.2025
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11:32 27.07.2025 (обновлено: 16:17 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/putin-2031715036.html
"Без предупреждения". На Западе запаниковали из-за нового поручения Путина
"Без предупреждения". На Западе запаниковали из-за нового поручения Путина - РИА Новости, 27.07.2025
"Без предупреждения". На Западе запаниковали из-за нового поручения Путина
Подводные лодки проекта "Ясень-М" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" могут представлять критическую угрозу для флота противника, сообщило издание Military Watch РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:32:00+03:00
2025-07-27T16:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Подводные лодки проекта "Ясень-М" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" могут представлять критическую угрозу для флота противника, сообщило издание Military Watch Magazine после поручения президента России Владимира Путина о серийном выпуске подводных крейсеров.&quot;В сочетании с бесшумностью &quot;Ясеня-М&quot; и его способностью оставаться в море месяцами &quot;Циркон&quot; дает кораблям возможность представлять весьма серьезную угрозу даже хорошо защищенным вражеским кораблям, &lt;...&gt; причем делать это можно практически в любой точке открытого океана, практически без предупреждения&quot;, — говорится в материале.При этом дальность полета "Циркона" делает ракету чрезвычайно сложной для перехвата, отметил автор.В четверг Путин в ходе совещания на тему развития подводного Военно-морского флота поручил продолжить серийный выпуск атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Глава государства отметил, что многоцелевые подводные крейсеры проекта "Ясень-М" составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ. Ракетоносцы этого проекта оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики, добавил он.
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031698043.html
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владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность
"Без предупреждения". На Западе запаниковали из-за нового поручения Путина

MWM: подводные лодки проекта "Ясень-М" представляют критическую угрозу

© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : СЕВМАШ
Подводная лодка проекта "Ясень-М". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Подводные лодки проекта "Ясень-М" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" могут представлять критическую угрозу для флота противника, сообщило издание Military Watch Magazine после поручения президента России Владимира Путина о серийном выпуске подводных крейсеров.
«

"В сочетании с бесшумностью "Ясеня-М" и его способностью оставаться в море месяцами "Циркон" дает кораблям возможность представлять весьма серьезную угрозу даже хорошо защищенным вражеским кораблям, <...> причем делать это можно практически в любой точке открытого океана, практически без предупреждения", — говорится в материале.

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При этом дальность полета "Циркона" делает ракету чрезвычайно сложной для перехвата, отметил автор.

"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей".

В четверг Путин в ходе совещания на тему развития подводного Военно-морского флота поручил продолжить серийный выпуск атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Глава государства отметил, что многоцелевые подводные крейсеры проекта "Ясень-М" составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ. Ракетоносцы этого проекта оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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