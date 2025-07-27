https://ria.ru/20250727/putin-2031715036.html

"Без предупреждения". На Западе запаниковали из-за нового поручения Путина

"Без предупреждения". На Западе запаниковали из-за нового поручения Путина - РИА Новости, 27.07.2025

"Без предупреждения". На Западе запаниковали из-за нового поручения Путина

Подводные лодки проекта "Ясень-М" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" могут представлять критическую угрозу для флота противника, сообщило издание Military Watch РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T11:32:00+03:00

2025-07-27T11:32:00+03:00

2025-07-27T16:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Подводные лодки проекта "Ясень-М" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" могут представлять критическую угрозу для флота противника, сообщило издание Military Watch Magazine после поручения президента России Владимира Путина о серийном выпуске подводных крейсеров."В сочетании с бесшумностью "Ясеня-М" и его способностью оставаться в море месяцами "Циркон" дает кораблям возможность представлять весьма серьезную угрозу даже хорошо защищенным вражеским кораблям, <...> причем делать это можно практически в любой точке открытого океана, практически без предупреждения", — говорится в материале.При этом дальность полета "Циркона" делает ракету чрезвычайно сложной для перехвата, отметил автор.В четверг Путин в ходе совещания на тему развития подводного Военно-морского флота поручил продолжить серийный выпуск атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Глава государства отметил, что многоцелевые подводные крейсеры проекта "Ясень-М" составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ. Ракетоносцы этого проекта оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики, добавил он.

https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031698043.html

https://ria.ru/20250727/myshelovka-2031619314.html

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владимир путин, россия, безопасность