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Путин поздравил моряков с Днем ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025
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00:32 27.07.2025 (обновлено: 09:18 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/putin-2031678366.html
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ
Президент Владимир Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота России. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T00:32:00+03:00
2025-07-27T09:18:00+03:00
россия
владимир путин
петр i
вмф рф
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота России."Сегодня мы чествуем все поколения отважных, преданных долгу и родине матросов и офицеров. Вспоминаем всех, кто в разные годы и эпохи созидал славу и мощь российского флота, кто в ратных свершениях и триумфах каждодневным упорным трудом и блестящими научными достижениями утвердил Россию как великую морскую державу", — сказал он в видеообращении.Со времен Петра I флот остается достоянием и гордостью страны, а представители военно-морского сословия заслуженно пользуются особым почетом и искренним уважением россиян."Давно известно, что флотские — всегда за родину и честь. Ваши сила духа и храбрость, знания и честность, прямота и братство воспитаны в условиях опасной, суровой морской службы, ее особой культуры, главный смысл которой — искренняя, сердечная, незыблемая любовь к отчизне. Все это передается из поколения в поколение", — подчеркнул президент.Он напомнил, что в этом году в России утвердили новую стратегию развития ВМФ, впервые в истории она рассчитана на длительный период — до 2050 года."И это — прямое свидетельство нашей уверенности в своих силах и возможностях", — указал Путин.Главным качеством обновленного российского флота станет способность быстро адаптироваться к изменениям стратегической обстановки и учитывать все тенденции и прогнозы. Это касается и перспектив развития международного сотрудничества, основанного на равноправии и взаимоуважении."Набирает мощь и морская составляющая ядерной триады России. &lt;...&gt; В ее основе —группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает потенциал. Завершено строительство крейсера "Князь Пожарский", на различных этапах создания две субмарины проекта "Борей-А" и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М", — заявил президент.Путин отдельно отметил успехи военных моряков и морских пехотинцев в ходе спецоперации. Они служат примером доблестного выполнения воинского долга."Сражаются дерзко, героически за правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа. &lt;...&gt; Мужество более чем 50 тысяч матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоено звания Героя России", — подчеркнул глава государства.Военно-морские силы страны оснащены передовой техникой, а также современными системами управления, разведки и связи. Они выполняют важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, защите ее законных интересов в Мировом океане. "Благодарю личный состав Военно-морского флота за безупречное выполнение поставленных задач, за достижения в деле укрепления нашей морской мощи. Успехов вам во всех делах во имя процветания России", — подытожил президент.День ВМФ ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. Мероприятия в честь этого праздника впервые состоялись в 1939 году. С 2017-го по указу Владимира Путина в Петербурге проводится главный военно-морской парад.
https://ria.ru/20250726/patrushev-2031373290.html
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Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Военно-морского флота.
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россия, владимир путин, петр i, вмф рф
Россия, Владимир Путин, Петр I, ВМФ РФ

Путин поздравил моряков с Днем ВМФ

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота России.
"Сегодня мы чествуем все поколения отважных, преданных долгу и родине матросов и офицеров. Вспоминаем всех, кто в разные годы и эпохи созидал славу и мощь российского флота, кто в ратных свершениях и триумфах каждодневным упорным трудом и блестящими научными достижениями утвердил Россию как великую морскую державу", — сказал он в видеообращении.
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Со времен Петра I флот остается достоянием и гордостью страны, а представители военно-морского сословия заслуженно пользуются особым почетом и искренним уважением россиян.
"Давно известно, что флотские — всегда за родину и честь. Ваши сила духа и храбрость, знания и честность, прямота и братство воспитаны в условиях опасной, суровой морской службы, ее особой культуры, главный смысл которой — искренняя, сердечная, незыблемая любовь к отчизне. Все это передается из поколения в поколение", — подчеркнул президент.
Он напомнил, что в этом году в России утвердили новую стратегию развития ВМФ, впервые в истории она рассчитана на длительный период — до 2050 года.
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"И это — прямое свидетельство нашей уверенности в своих силах и возможностях", — указал Путин.
Главным качеством обновленного российского флота станет способность быстро адаптироваться к изменениям стратегической обстановки и учитывать все тенденции и прогнозы. Это касается и перспектив развития международного сотрудничества, основанного на равноправии и взаимоуважении.
"Набирает мощь и морская составляющая ядерной триады России. <...> В ее основе —группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает потенциал. Завершено строительство крейсера "Князь Пожарский", на различных этапах создания две субмарины проекта "Борей-А" и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М", — заявил президент.
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Путин отдельно отметил успехи военных моряков и морских пехотинцев в ходе спецоперации. Они служат примером доблестного выполнения воинского долга.
"Сражаются дерзко, героически за правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа. <...> Мужество более чем 50 тысяч матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоено звания Героя России", — подчеркнул глава государства.
Военно-морские силы страны оснащены передовой техникой, а также современными системами управления, разведки и связи. Они выполняют важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, защите ее законных интересов в Мировом океане.
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"Благодарю личный состав Военно-морского флота за безупречное выполнение поставленных задач, за достижения в деле укрепления нашей морской мощи. Успехов вам во всех делах во имя процветания России", — подытожил президент.
День ВМФ ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. Мероприятия в честь этого праздника впервые состоялись в 1939 году. С 2017-го по указу Владимира Путина в Петербурге проводится главный военно-морской парад.
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