https://ria.ru/20250727/putin-2031677037.html

Путин прокомментировал новую стратегию развития ВМФ

Путин прокомментировал новую стратегию развития ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025

Путин прокомментировал новую стратегию развития ВМФ

Новая стратегия развития Военно-морского флота России до 2050 года является прямым свидетельством того, что РФ уверена в своих силах и возможностях, заявил... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T00:09:00+03:00

2025-07-27T00:09:00+03:00

2025-07-27T00:09:00+03:00

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Новая стратегия развития Военно-морского флота России до 2050 года является прямым свидетельством того, что РФ уверена в своих силах и возможностях, заявил президент Владимир Путин. "В этом году утверждена новая стратегия развития Военно-морского флота России. Впервые в истории она рассчитана на длительный период – до 2050 года. И это - прямое свидетельство нашей уверенности в своих силах и возможностях", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ.

https://ria.ru/20250609/strategiya-2021767191.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин