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Путин прокомментировал новую стратегию развития ВМФ
Путин прокомментировал новую стратегию развития ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025
Путин прокомментировал новую стратегию развития ВМФ
Новая стратегия развития Военно-морского флота России до 2050 года является прямым свидетельством того, что РФ уверена в своих силах и возможностях, заявил... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T00:09:00+03:00
2025-07-27T00:09:00+03:00
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Новая стратегия развития Военно-морского флота России до 2050 года является прямым свидетельством того, что РФ уверена в своих силах и возможностях, заявил президент Владимир Путин. "В этом году утверждена новая стратегия развития Военно-морского флота России. Впервые в истории она рассчитана на длительный период – до 2050 года. И это - прямое свидетельство нашей уверенности в своих силах и возможностях", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ.
https://ria.ru/20250609/strategiya-2021767191.html
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россия, владимир путин
Путин прокомментировал новую стратегию развития ВМФ
Путин: новая стратегия развития ВМФ говорит об уверенности в своих силах