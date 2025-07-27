https://ria.ru/20250727/putin-2031676695.html
Путин заявил, что морские пехотинцы сражаются дерзко и героически
Путин заявил, что морские пехотинцы сражаются дерзко и героически - РИА Новости, 27.07.2025
Путин заявил, что морские пехотинцы сражаются дерзко и героически
Военные моряки и морские пехотинцы сегодня служат примером доблестного выполнения воинского долга в ходе специальной военной операции, они сражаются дерзко и... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T00:07:00+03:00
2025-07-27T00:07:00+03:00
2025-07-27T00:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военные моряки и морские пехотинцы сегодня служат примером доблестного выполнения воинского долга в ходе специальной военной операции, они сражаются дерзко и героически за будущее народа России, заявил президент РФ Владимир Путин. В России 27 июля отмечают День Военно-морского флота. "Военные моряки и морские пехотинцы служат сегодня примером доблестного выполнения воинского долга в ходе специальной военной операции. Сражаются дерзко, героически за правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ.
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безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что морские пехотинцы сражаются дерзко и героически
Путин: морские пехотинцы сражаются дерзко и героически за будущее народа России