https://ria.ru/20250727/putin-2031676535.html

Путин заявил о набирающей мощь морской составляющей ядерной триады

Путин заявил о набирающей мощь морской составляющей ядерной триады - РИА Новости, 27.07.2025

Путин заявил о набирающей мощь морской составляющей ядерной триады

Морская составляющая ядерной триады России набирает мощь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T00:06:00+03:00

2025-07-27T00:06:00+03:00

2025-07-27T00:06:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Морская составляющая ядерной триады России набирает мощь, заявил президент РФ Владимир Путин. "Набирает мощь и морская составляющая ядерной триады России", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня Военно-морского флота РФ. Он отметил, что в основе морской составляющей ядерной триады РФ - группировка атомных подводных лодок.

https://ria.ru/20250727/putin-2031676393.html

россия

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2025

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россия, владимир путин