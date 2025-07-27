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Путин заявил о набирающей мощь морской составляющей ядерной триады - РИА Новости, 27.07.2025
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00:06 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/putin-2031676535.html
Путин заявил о набирающей мощь морской составляющей ядерной триады
Путин заявил о набирающей мощь морской составляющей ядерной триады - РИА Новости, 27.07.2025
Путин заявил о набирающей мощь морской составляющей ядерной триады
Морская составляющая ядерной триады России набирает мощь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T00:06:00+03:00
2025-07-27T00:06:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Морская составляющая ядерной триады России набирает мощь, заявил президент РФ Владимир Путин. "Набирает мощь и морская составляющая ядерной триады России", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня Военно-морского флота РФ. Он отметил, что в основе морской составляющей ядерной триады РФ - группировка атомных подводных лодок.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин заявил о набирающей мощь морской составляющей ядерной триады

Путин: морская составляющая ядерной триады России набирает мощь

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Морская составляющая ядерной триады России набирает мощь, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Набирает мощь и морская составляющая ядерной триады России", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Он отметил, что в основе морской составляющей ядерной триады РФ - группировка атомных подводных лодок.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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