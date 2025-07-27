https://ria.ru/20250727/putin-2031676535.html
Путин заявил о набирающей мощь морской составляющей ядерной триады
Путин заявил о набирающей мощь морской составляющей ядерной триады - РИА Новости, 27.07.2025
Путин заявил о набирающей мощь морской составляющей ядерной триады
Морская составляющая ядерной триады России набирает мощь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T00:06:00+03:00
2025-07-27T00:06:00+03:00
2025-07-27T00:06:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Морская составляющая ядерной триады России набирает мощь, заявил президент РФ Владимир Путин. "Набирает мощь и морская составляющая ядерной триады России", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня Военно-морского флота РФ. Он отметил, что в основе морской составляющей ядерной триады РФ - группировка атомных подводных лодок.
https://ria.ru/20250727/putin-2031676393.html
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россия, владимир путин
Путин заявил о набирающей мощь морской составляющей ядерной триады
Путин: морская составляющая ядерной триады России набирает мощь