https://ria.ru/20250727/putin-2031676393.html
Путин назвал главное качество обновленного ВМФ
Путин назвал главное качество обновленного ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025
Путин назвал главное качество обновленного ВМФ
Ключевым качеством обновленного Военно-морского флота России станет способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической обстановки, заявил... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T00:05:00+03:00
2025-07-27T00:05:00+03:00
2025-07-27T00:05:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ключевым качеством обновленного Военно-морского флота России станет способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической обстановки, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что в 2025 году была утверждена новая стратегия развития Военно-морского флота России, которая рассчитана до 2050 года. "Ключевым качеством нашего обновленного флота станет способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической обстановки, учитывать все актуальные тенденции и прогнозы, в том числе перспективы развития международного сотрудничества, основанного на принципах подлинного равноправия и взаимного уважения интересов друг друга", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ.
https://ria.ru/20250727/putin-2031675935.html
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россия, владимир путин
Путин назвал главное качество обновленного ВМФ
Путин: главное качество обновленного ВМФ - способность оперативно адаптироваться