https://ria.ru/20250727/putin-2031676246.html
Путин оценил роль ВМФ в обеспечении безопасности России
Путин оценил роль ВМФ в обеспечении безопасности России - РИА Новости, 27.07.2025
Путин оценил роль ВМФ в обеспечении безопасности России
Военно-морские силы играют важнейшую роль в обеспечении безопасности России, они способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач, заявил... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T00:04:00+03:00
2025-07-27T00:04:00+03:00
2025-07-27T00:04:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военно-морские силы играют важнейшую роль в обеспечении безопасности России, они способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач, заявил президент РФ Владимир Путин. "Военно-морским силам принадлежит сегодня важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее законных интересов в Мировом океане. И сегодня, и в перспективе они способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня Военно-морского флота РФ.. Он отметил, что Военно-морские силы РФ оснащены передовой военной техникой, обладают современными системами управления, разведки и связи.
https://ria.ru/20250727/putin-2031676096.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин оценил роль ВМФ в обеспечении безопасности России
Путин: ВМФ играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России