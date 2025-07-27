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Путин оценил роль ВМФ в обеспечении безопасности России - РИА Новости, 27.07.2025
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00:04 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/putin-2031676246.html
Путин оценил роль ВМФ в обеспечении безопасности России
Путин оценил роль ВМФ в обеспечении безопасности России - РИА Новости, 27.07.2025
Путин оценил роль ВМФ в обеспечении безопасности России
Военно-морские силы играют важнейшую роль в обеспечении безопасности России, они способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач, заявил... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T00:04:00+03:00
2025-07-27T00:04:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военно-морские силы играют важнейшую роль в обеспечении безопасности России, они способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач, заявил президент РФ Владимир Путин. "Военно-морским силам принадлежит сегодня важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее законных интересов в Мировом океане. И сегодня, и в перспективе они способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня Военно-морского флота РФ.. Он отметил, что Военно-морские силы РФ оснащены передовой военной техникой, обладают современными системами управления, разведки и связи.
https://ria.ru/20250727/putin-2031676096.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин оценил роль ВМФ в обеспечении безопасности России

Путин: ВМФ играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДень ВМФ в Севастополе
День ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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День ВМФ в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военно-морские силы играют важнейшую роль в обеспечении безопасности России, они способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Военно-морским силам принадлежит сегодня важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее законных интересов в Мировом океане. И сегодня, и в перспективе они способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня Военно-морского флота РФ..
Он отметил, что Военно-морские силы РФ оснащены передовой военной техникой, обладают современными системами управления, разведки и связи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Путин заявил о наращивании потенциала группировки атомных подлодок
00:04
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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