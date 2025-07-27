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Путин заявил о наращивании потенциала группировки атомных подлодок
Путин заявил о наращивании потенциала группировки атомных подлодок - РИА Новости, 27.07.2025
Путин заявил о наращивании потенциала группировки атомных подлодок
Группировка атомных подводных лодок России уверенно наращивает свой потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T00:04:00+03:00
2025-07-27T00:04:00+03:00
2025-07-27T10:21:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Группировка атомных подводных лодок России уверенно наращивает свой потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в видеообращении по случаю Дня Военно-морского флота РФ отметил, что морская составляющая ядерной триады России набирает мощь. "В ее основе - группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает свой потенциал. Завершено строительство крейсера "Князь Пожарский", на различных этапах создания две субмарины проекта "Борей-А" и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М", - сказал Путин.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о наращивании потенциала группировки атомных подлодок
Путин: группировка атомных подлодок уверенно наращивает свой потенциал