https://ria.ru/20250727/putin-2031676096.html

Путин заявил о наращивании потенциала группировки атомных подлодок

Путин заявил о наращивании потенциала группировки атомных подлодок - РИА Новости, 27.07.2025

Путин заявил о наращивании потенциала группировки атомных подлодок

Группировка атомных подводных лодок России уверенно наращивает свой потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T00:04:00+03:00

2025-07-27T00:04:00+03:00

2025-07-27T10:21:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Группировка атомных подводных лодок России уверенно наращивает свой потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в видеообращении по случаю Дня Военно-морского флота РФ отметил, что морская составляющая ядерной триады России набирает мощь. "В ее основе - группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает свой потенциал. Завершено строительство крейсера "Князь Пожарский", на различных этапах создания две субмарины проекта "Борей-А" и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250629/putin--2026100414.html

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безопасность, россия, владимир путин