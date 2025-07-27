https://ria.ru/20250727/putin-2031675935.html

Путин поблагодарил личный состав ВМФ за выполнение задач

Путин поблагодарил личный состав ВМФ за выполнение задач - РИА Новости, 27.07.2025

Путин поблагодарил личный состав ВМФ за выполнение задач

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил личный состав Военно-морского флота России за безупречное выполнение поставленных задач, пожелав морякам успехов во... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T00:03:00+03:00

2025-07-27T00:03:00+03:00

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россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил личный состав Военно-морского флота России за безупречное выполнение поставленных задач, пожелав морякам успехов во всех делах во имя процветания страны. В России 27 июля отмечают День Военно-морского флота (ВМФ). "Благодарю личный состав Военно-морского флота России за безупречное выполнение поставленных задач, за достижения в деле укрепления нашей морской мощи. Успехов вам во всех делах во имя процветания России", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ. Он также пожелал здоровья и благополучия семьям моряков, женам, родителям и детям. "С праздником, товарищи! С Днем Военно-морского флота!" - добавил глава государства.

https://ria.ru/20250704/peskov-2027157207.html

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россия, владимир путин, безопасность