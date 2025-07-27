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Путин поздравил моряков с днем ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025
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00:02 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/putin-2031675810.html
Путин поздравил моряков с днем ВМФ
Путин поздравил моряков с днем ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025
Путин поздравил моряков с днем ВМФ
Президент России Владимир Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T00:02:00+03:00
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безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота. "Поздравляю всех российских военных моряков с Днем Военно-морского флота. Сегодня мы чествуем все поколения отважных, преданных долгу и родине матросов и офицеров. Вспоминаем всех, кто в разные годы и эпохи созидал славу и мощь российского флота, кто в ратных свершениях и триумфах каждодневным упорным трудом и блестящими научными достижениями утвердил Россию как великую морскую державу", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ. Президент отметил, что со времен Петра I флот был и остается достоянием и гордостью России, а представители военно-морского сословия заслуженно пользуются особым почетом и искренним уважением народа РФ. "Давно известно, что флотские - всегда за родину и честь. Ваши сила духа и храбрость, знания и честность, прямота и братство воспитаны в условиях опасной, суровой морской службы, ее особой культуры, главный смысл которой – искренняя, сердечная, незыблемая любовь к отчизне. Все это передается из поколения в поколение", - сказал Путин.
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Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Военно-морского флота.
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безопасность, россия, владимир путин, петр i
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Петр I
Путин поздравил моряков с днем ВМФ

Путин поздравил моряков с днем Военно-морского флота

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота.
"Поздравляю всех российских военных моряков с Днем Военно-морского флота. Сегодня мы чествуем все поколения отважных, преданных долгу и родине матросов и офицеров. Вспоминаем всех, кто в разные годы и эпохи созидал славу и мощь российского флота, кто в ратных свершениях и триумфах каждодневным упорным трудом и блестящими научными достижениями утвердил Россию как великую морскую державу", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ.
Президент отметил, что со времен Петра I флот был и остается достоянием и гордостью России, а представители военно-морского сословия заслуженно пользуются особым почетом и искренним уважением народа РФ.
"Давно известно, что флотские - всегда за родину и честь. Ваши сила духа и храбрость, знания и честность, прямота и братство воспитаны в условиях опасной, суровой морской службы, ее особой культуры, главный смысл которой – искренняя, сердечная, незыблемая любовь к отчизне. Все это передается из поколения в поколение", - сказал Путин.
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинПетр I
 
 
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