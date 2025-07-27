https://ria.ru/20250727/pulkovo-2031716353.html

В "Пулково" полностью сняли ограничения

В "Пулково" полностью сняли ограничения - РИА Новости, 27.07.2025

В "Пулково" полностью сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково" сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T11:40:00+03:00

2025-07-27T11:40:00+03:00

2025-07-27T11:41:00+03:00

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково" сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Пулково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале.Кореняко отметил, что воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов.

https://ria.ru/20250727/aeroport-2031708211.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)