https://ria.ru/20250727/pulkovo-2031716353.html
В "Пулково" полностью сняли ограничения
В "Пулково" полностью сняли ограничения - РИА Новости, 27.07.2025
В "Пулково" полностью сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково" сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:40:00+03:00
2025-07-27T11:40:00+03:00
2025-07-27T11:41:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково" сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Пулково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале.Кореняко отметил, что воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов.
https://ria.ru/20250727/aeroport-2031708211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В "Пулково" полностью сняли ограничения
В "Пулково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов