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При опрокидывании автомобиля в Приморье пострадали пять человек

При опрокидывании автомобиля в Приморье пострадали пять человек - РИА Новости, 27.07.2025

При опрокидывании автомобиля в Приморье пострадали пять человек

Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при опрокидывании иномарки в кювет на дороге в Приморье, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T05:53:00+03:00

2025-07-27T05:53:00+03:00

2025-07-27T13:00:00+03:00

происшествия

мирный

надеждинский район

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при опрокидывании иномарки в кювет на дороге в Приморье, сообщает региональная прокуратура. "Двадцать седьмого июля в 07:14 (00:14 мск) по направлению село Сиреневка — поселок Мирный Надеждинского района водитель автомобиля Toyota Probox 1984 года рождения не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с дорожным знаком, что привело к опрокидыванию транспортного средства в кювет", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что все пострадавшие — водитель и пассажиры, в том числе 17-летний подросток и 11-летний мальчик, — доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.Всего пострадали пять человек, отметили в прокуратуре. Проводится проверка обстоятельств ДТП.

https://ria.ru/20250726/podmoskove-2031626628.html

мирный

надеждинский район

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происшествия, мирный, надеждинский район