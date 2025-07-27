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При опрокидывании автомобиля в Приморье пострадали пять человек - РИА Новости, 27.07.2025
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05:53 27.07.2025 (обновлено: 13:00 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/primore-2031689675.html
При опрокидывании автомобиля в Приморье пострадали пять человек
При опрокидывании автомобиля в Приморье пострадали пять человек - РИА Новости, 27.07.2025
При опрокидывании автомобиля в Приморье пострадали пять человек
Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при опрокидывании иномарки в кювет на дороге в Приморье, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T05:53:00+03:00
2025-07-27T13:00:00+03:00
происшествия
мирный
надеждинский район
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при опрокидывании иномарки в кювет на дороге в Приморье, сообщает региональная прокуратура. &quot;Двадцать седьмого июля в 07:14 (00:14 мск) по направлению село Сиреневка — поселок Мирный Надеждинского района водитель автомобиля Toyota Probox 1984 года рождения не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с дорожным знаком, что привело к опрокидыванию транспортного средства в кювет&quot;, — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что все пострадавшие — водитель и пассажиры, в том числе 17-летний подросток и 11-летний мальчик, — доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.Всего пострадали пять человек, отметили в прокуратуре. Проводится проверка обстоятельств ДТП.
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происшествия, мирный, надеждинский район
Происшествия, Мирный, Надеждинский район
При опрокидывании автомобиля в Приморье пострадали пять человек

При опрокидывании иномарки в Приморье пострадали пять человек

© Фото : Прокуратура Приморского краяПоследствия ДТП с участием иномарки в Приморье
Последствия ДТП с участием иномарки в Приморье - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : Прокуратура Приморского края
Последствия ДТП с участием иномарки в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при опрокидывании иномарки в кювет на дороге в Приморье, сообщает региональная прокуратура.
«

"Двадцать седьмого июля в 07:14 (00:14 мск) по направлению село Сиреневка — поселок Мирный Надеждинского района водитель автомобиля Toyota Probox 1984 года рождения не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с дорожным знаком, что привело к опрокидыванию транспортного средства в кювет", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все пострадавшие — водитель и пассажиры, в том числе 17-летний подросток и 11-летний мальчик, — доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
Всего пострадали пять человек, отметили в прокуратуре. Проводится проверка обстоятельств ДТП.
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