https://ria.ru/20250727/preparaty-2031503581.html
Морпехи рассказали о неизвестных препаратах, найденных на позициях ВСУ
Морпехи рассказали о неизвестных препаратах, найденных на позициях ВСУ - РИА Новости, 27.07.2025
Морпехи рассказали о неизвестных препаратах, найденных на позициях ВСУ
Российские бойцы регулярно находят на отбитых у ВСУ позициях препараты неизвестного происхождения, рассказал РИА Новости офицер 40-й отдельной гвардейской... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T07:30:00+03:00
2025-07-27T07:30:00+03:00
2025-07-27T07:30:00+03:00
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КУРСК, 27 июл - РИА Новости, Давид Нармания. Российские бойцы регулярно находят на отбитых у ВСУ позициях препараты неизвестного происхождения, рассказал РИА Новости офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец.“Недавно нашли мензурку. В ней две белых таблетки, одна розовая. Порошки какие-то тоже часто находим. Но мы-то знать не знаем, что это такое, лабораторию в штурм не потащишь. Поэтому просто утилизируем”, - рассказал он.Украинские пленные неоднократно рассказывали, что их сослуживцы и командиры употребляли наркотики. Более того, в 58-й бригаде ВСУ продажей запрещенных веществ военнослужащим прямо на позициях занимались сами офицеры подразделения. А в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ медики намеренно подсаживали солдат на амфетамин, поначалу угощая препаратом бесплатно.
https://ria.ru/20250723/varachino--2030800579.html
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вооруженные силы украины
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Морпехи рассказали о неизвестных препаратах, найденных на позициях ВСУ
Морпехи находят на позициях ВСУ в Сумской области неизвестные препараты
КУРСК, 27 июл - РИА Новости, Давид Нармания. Российские бойцы регулярно находят на отбитых у ВСУ позициях препараты неизвестного происхождения, рассказал РИА Новости офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец.
“Недавно нашли мензурку. В ней две белых таблетки, одна розовая. Порошки какие-то тоже часто находим. Но мы-то знать не знаем, что это такое, лабораторию в штурм не потащишь. Поэтому просто утилизируем”, - рассказал он.
Украинские пленные неоднократно рассказывали, что их сослуживцы и командиры употребляли наркотики. Более того, в 58-й бригаде ВСУ продажей запрещенных веществ военнослужащим прямо на позициях занимались сами офицеры подразделения. А в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ медики намеренно подсаживали солдат на амфетамин, поначалу угощая препаратом бесплатно.