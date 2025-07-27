https://ria.ru/20250727/preparaty-2031503581.html

Морпехи рассказали о неизвестных препаратах, найденных на позициях ВСУ

Морпехи рассказали о неизвестных препаратах, найденных на позициях ВСУ - РИА Новости, 27.07.2025

Морпехи рассказали о неизвестных препаратах, найденных на позициях ВСУ

Российские бойцы регулярно находят на отбитых у ВСУ позициях препараты неизвестного происхождения, рассказал РИА Новости офицер 40-й отдельной гвардейской... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T07:30:00+03:00

2025-07-27T07:30:00+03:00

2025-07-27T07:30:00+03:00

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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КУРСК, 27 июл - РИА Новости, Давид Нармания. Российские бойцы регулярно находят на отбитых у ВСУ позициях препараты неизвестного происхождения, рассказал РИА Новости офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец.“Недавно нашли мензурку. В ней две белых таблетки, одна розовая. Порошки какие-то тоже часто находим. Но мы-то знать не знаем, что это такое, лабораторию в штурм не потащишь. Поэтому просто утилизируем”, - рассказал он.Украинские пленные неоднократно рассказывали, что их сослуживцы и командиры употребляли наркотики. Более того, в 58-й бригаде ВСУ продажей запрещенных веществ военнослужащим прямо на позициях занимались сами офицеры подразделения. А в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ медики намеренно подсаживали солдат на амфетамин, поначалу угощая препаратом бесплатно.

https://ria.ru/20250723/varachino--2030800579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины