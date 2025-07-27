https://ria.ru/20250727/premer-2031733897.html

Премьеры Камбоджи и Таиланда встретятся в Малайзии

Премьеры Камбоджи и Таиланда встретятся в Малайзии - РИА Новости, 27.07.2025

Премьеры Камбоджи и Таиланда встретятся в Малайзии

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай прибудут в понедельник, 28 июля, в столицу Малайзии... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T13:52:00+03:00

2025-07-27T13:52:00+03:00

2025-07-27T14:18:00+03:00

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БАНГКОК, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай прибудут в понедельник, 28 июля, в столицу Малайзии Куала-Лумпур для обсуждения конфликта между двумя странами, сообщает в воскресенье государственное новостное агентство Малайзии Bernama со ссылкой на министра иностранных дел страны Мохамада Хасана. "Премьер-министр Камбоджи и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда прибудут в понедельник в Куала-Лумпур для обсуждения конфликта между двумя странами, заявил в воскресенье агентству министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан", - говорится в сообщении агентства. "Таиланд и Камбоджа согласились на посредничество Малайзии в переговорах в рамках усилий по разрешению пограничного конфликта между ними. Премьер-министр Хун Манет (Камбоджа - ред.) и исполняющий обязанности премьер-министра Пхумтхам Вечайчай (Таиланд - ред.) прибудут в Куала-Лумпур в понедельник вечером", - сказал глава МИД Малайзии, слова которого приводит агентство. "У меня была возможность поговорить с министрами иностранных дел Таиланда и Камбоджи. Они оба согласились, что не следует привлекать к переговорам еще какую-либо страну, они испытывают полное доверие к Малайзии и попросили нас стать посредниками", - добавил министр, отметив, что он также ожидает звонка госсекретаря США Марка Рубио. "Я также ожидаю звонка от госсекретаря США, так как они (США - ред.) хотят знать, как Америка может помочь", - сообщил он агентству. "Однако я считаю, что лучше Малайзии сначала выступить в роли посредника, потому что вопрос (о конфликте между Таиландом и Камбоджей - ред.) является внутренним делом АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в которую входят все три страны – ред.) и Малайзии, как председателю АСЕАН (в 2025 году по принятой в АСЕАН ежегодной ротации – ред.), следует выступить в этой роли", - подчеркнул глава МИД Малайзии в эксклюзивном комментарии агентству Bernama.МИД Таиланда подтвердил в воскресенье, что на понедельник планируется встреча глав правительств Таиланда и Камбоджи в Малайзии. "Об этой встрече объявили уже только что государственные СМИ Малайзии, поэтому я могу подтвердить: да, эта встреча на завтра назначена, она готовится", - сказал, отвечая на вопрос журналистов на брифинге в Бангкоке, официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун."Такую встречу начали обсуждать после телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечайчаем и главой правительства Камбоджи Хун Манетом. Малайзия является в этом году председателем АСЕАН, и ее роль посредника в таких переговорах естественна", - добавил он.Отвечая на вопрос о том, почему именно телефонные разговоры Трампа с главами правительств двух стран стали импульсом к реальной подготовке переговоров при посредничестве Малайзии, несмотря на то, что и другие страны предлагали стать посредниками между Таиландом и Камбоджей, Пхалангкун сказал, что обе страны желают скорейшего возобновления переговоров с США о торговых тарифах, которые, как заявил Трамп, Америка не может вести с воюющими государствами.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков.Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250727/boi-2031691270.html

https://ria.ru/20250726/konflikt-2031648413.html

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в мире, малайзия, камбоджа, таиланд, марко рубио, дональд трамп, оон, пхетхонгтхан чинават