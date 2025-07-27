https://ria.ru/20250727/pozhar-2031770694.html

В Симферопольском районе Крыма локализовали лесной пожар

В Симферопольском районе Крыма локализовали лесной пожар - РИА Новости, 27.07.2025

В Симферопольском районе Крыма локализовали лесной пожар

Пожар в Симферопольском районе Крыма локализован на площади 20 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T17:25:00+03:00

2025-07-27T17:25:00+03:00

2025-07-27T17:25:00+03:00

происшествия

республика крым

россия

евпатория

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пожар в Симферопольском районе Крыма локализован на площади 20 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее в ГУ МЧС региона сообщали, что сухая растительность горит вдоль дороги Евпатория - Симферополь на площади 20 гектаров. "Пожар в Симферопольском районе Крыма локализован на площади 20 гектаров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250727/pozhar-2031697902.html

республика крым

россия

евпатория

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, республика крым, россия, евпатория, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)