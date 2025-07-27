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В Симферопольском районе Крыма локализовали лесной пожар - РИА Новости, 27.07.2025
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17:25 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/pozhar-2031770694.html
В Симферопольском районе Крыма локализовали лесной пожар
В Симферопольском районе Крыма локализовали лесной пожар - РИА Новости, 27.07.2025
В Симферопольском районе Крыма локализовали лесной пожар
Пожар в Симферопольском районе Крыма локализован на площади 20 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:25:00+03:00
2025-07-27T17:25:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
евпатория
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пожар в Симферопольском районе Крыма локализован на площади 20 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее в ГУ МЧС региона сообщали, что сухая растительность горит вдоль дороги Евпатория - Симферополь на площади 20 гектаров. &quot;Пожар в Симферопольском районе Крыма локализован на площади 20 гектаров&quot;, - говорится в сообщении.
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республика крым
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происшествия, республика крым, россия, евпатория, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Евпатория, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Симферопольском районе Крыма локализовали лесной пожар

МЧС: пожар в Симферопольском районе Крыма локализовали на площади 20 гектаров

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС на тушении пожара
Сотрудник МЧС на тушении пожара - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Сотрудник МЧС на тушении пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пожар в Симферопольском районе Крыма локализован на площади 20 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее в ГУ МЧС региона сообщали, что сухая растительность горит вдоль дороги Евпатория - Симферополь на площади 20 гектаров.
«

"Пожар в Симферопольском районе Крыма локализован на площади 20 гектаров", - говорится в сообщении.

Пожар - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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ПроисшествияРеспублика КрымРоссияЕвпаторияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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