https://ria.ru/20250727/pozhar-2031770694.html
В Симферопольском районе Крыма локализовали лесной пожар
В Симферопольском районе Крыма локализовали лесной пожар - РИА Новости, 27.07.2025
В Симферопольском районе Крыма локализовали лесной пожар
Пожар в Симферопольском районе Крыма локализован на площади 20 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:25:00+03:00
2025-07-27T17:25:00+03:00
2025-07-27T17:25:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
евпатория
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пожар в Симферопольском районе Крыма локализован на площади 20 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее в ГУ МЧС региона сообщали, что сухая растительность горит вдоль дороги Евпатория - Симферополь на площади 20 гектаров. "Пожар в Симферопольском районе Крыма локализован на площади 20 гектаров", - говорится в сообщении.
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республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, россия, евпатория, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Евпатория, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Симферопольском районе Крыма локализовали лесной пожар
МЧС: пожар в Симферопольском районе Крыма локализовали на площади 20 гектаров