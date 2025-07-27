https://ria.ru/20250727/pozhar-2031726000.html

Служба пожарной безопасности АЭС "Аккую" помогла в тушении пожара в Турции

Служба пожарной безопасности АЭС "Аккую" помогла в тушении пожара в Турции - РИА Новости, 27.07.2025

Служба пожарной безопасности АЭС "Аккую" помогла в тушении пожара в Турции

Служба пожарной безопасности строящейся в Турции атомной электростанции "Аккую" приняла участие в тушении лесного пожара в районе Бахчедереси провинции Мерсин,... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T12:52:00+03:00

2025-07-27T12:52:00+03:00

2025-07-27T13:07:00+03:00

мерсин (провинция)

аккую нуклеар

аэс "аккую"

турция

бурса (провинция)

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СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Служба пожарной безопасности строящейся в Турции атомной электростанции "Аккую" приняла участие в тушении лесного пожара в районе Бахчедереси провинции Мерсин, пожар не представлял никакой угрозы для объектов АЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар"."Служба пожарной безопасности АЭС "Аккую" приняла участие в тушении лесного пожара, возникшего ночью в районе Бахчедереси - около 7 километров к северу от поселка Ташуджу (расположенного в регионе сооружения АЭС "Аккую"). Пожар произошел в 45 километрах от площадки АЭС "Аккую" и не представлял никакой угрозы для объектов атомной электростанции", - сообщили в пресс-службе.Там отметили, что пожарные атомной электростанции присоединились к штабу по тушению пожара и активно подключились к локализации и тушению. К месту распространения огня были направлены лесопожарная автоцистерна, три водовоза и 36 сотрудников пожарной службы. Тушение осложнялось условиями стойкой засухи и сильного ветра, который часто менял направление. Пожарные расчеты на площадке АЭС продолжали нести дежурство в штатном режиме."При взаимодействии с муниципальными пожарными службами провинции Мерсин и сотрудниками районного управления лесного хозяйства, которые координировали действия пожарных и распределяли зоны ответственности, пожар был полностью локализован. Небольшие локальные очаги продолжает ликвидировать муниципальная служба", - отметили в пресс-службе."Подразделения службы пожарной безопасности АЭС "Аккую" учитываются при привлечении сил и средств для тушения пожаров в регионе - мы всегда готовы оказать содействие местным властям за периметром площадки. Пожарная часть строительной площадки первой в Турции АЭС оперативно отреагировала на возникновение лесного пожара в провинции Мерсин. Возможность оперативного реагирования, навыки и специализированное оснащение нашей пожарной части являются залогом безопасности самой станции и прилегающих территорий, особенно в условиях жаркого средиземноморского климата", - заявил генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких.В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары, в воскресенье в провинции Бурса эвакуированы почти две тысячи человек.Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - 50,5 градусов. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.

https://ria.ru/20250727/pozhar-2031698499.html

https://ria.ru/20250724/rosatom-2031173050.html

https://ria.ru/20250726/pozhary-2031673252.html

мерсин (провинция)

турция

бурса (провинция)

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мерсин (провинция), аккую нуклеар, аэс "аккую", турция, бурса (провинция)