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Служба пожарной безопасности АЭС "Аккую" помогла в тушении пожара в Турции - РИА Новости, 27.07.2025
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12:52 27.07.2025 (обновлено: 13:07 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/pozhar-2031726000.html
Служба пожарной безопасности АЭС "Аккую" помогла в тушении пожара в Турции
Служба пожарной безопасности АЭС "Аккую" помогла в тушении пожара в Турции - РИА Новости, 27.07.2025
Служба пожарной безопасности АЭС "Аккую" помогла в тушении пожара в Турции
Служба пожарной безопасности строящейся в Турции атомной электростанции "Аккую" приняла участие в тушении лесного пожара в районе Бахчедереси провинции Мерсин,... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:52:00+03:00
2025-07-27T13:07:00+03:00
мерсин (провинция)
аккую нуклеар
аэс "аккую"
турция
бурса (провинция)
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СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Служба пожарной безопасности строящейся в Турции атомной электростанции "Аккую" приняла участие в тушении лесного пожара в районе Бахчедереси провинции Мерсин, пожар не представлял никакой угрозы для объектов АЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар"."Служба пожарной безопасности АЭС "Аккую" приняла участие в тушении лесного пожара, возникшего ночью в районе Бахчедереси - около 7 километров к северу от поселка Ташуджу (расположенного в регионе сооружения АЭС "Аккую"). Пожар произошел в 45 километрах от площадки АЭС "Аккую" и не представлял никакой угрозы для объектов атомной электростанции", - сообщили в пресс-службе.Там отметили, что пожарные атомной электростанции присоединились к штабу по тушению пожара и активно подключились к локализации и тушению. К месту распространения огня были направлены лесопожарная автоцистерна, три водовоза и 36 сотрудников пожарной службы. Тушение осложнялось условиями стойкой засухи и сильного ветра, который часто менял направление. Пожарные расчеты на площадке АЭС продолжали нести дежурство в штатном режиме."При взаимодействии с муниципальными пожарными службами провинции Мерсин и сотрудниками районного управления лесного хозяйства, которые координировали действия пожарных и распределяли зоны ответственности, пожар был полностью локализован. Небольшие локальные очаги продолжает ликвидировать муниципальная служба", - отметили в пресс-службе."Подразделения службы пожарной безопасности АЭС "Аккую" учитываются при привлечении сил и средств для тушения пожаров в регионе - мы всегда готовы оказать содействие местным властям за периметром площадки. Пожарная часть строительной площадки первой в Турции АЭС оперативно отреагировала на возникновение лесного пожара в провинции Мерсин. Возможность оперативного реагирования, навыки и специализированное оснащение нашей пожарной части являются залогом безопасности самой станции и прилегающих территорий, особенно в условиях жаркого средиземноморского климата", - заявил генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких.В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары, в воскресенье в провинции Бурса эвакуированы почти две тысячи человек.Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - 50,5 градусов. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.
https://ria.ru/20250727/pozhar-2031698499.html
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мерсин (провинция), аккую нуклеар, аэс "аккую", турция, бурса (провинция)
Мерсин (провинция), Аккую Нуклеар, АЭС "Аккую", Турция, Бурса (провинция)

Служба пожарной безопасности АЭС "Аккую" помогла в тушении пожара в Турции

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Служба пожарной безопасности строящейся в Турции атомной электростанции "Аккую" приняла участие в тушении лесного пожара в районе Бахчедереси провинции Мерсин, пожар не представлял никакой угрозы для объектов АЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар".
"Служба пожарной безопасности АЭС "Аккую" приняла участие в тушении лесного пожара, возникшего ночью в районе Бахчедереси - около 7 километров к северу от поселка Ташуджу (расположенного в регионе сооружения АЭС "Аккую"). Пожар произошел в 45 километрах от площадки АЭС "Аккую" и не представлял никакой угрозы для объектов атомной электростанции", - сообщили в пресс-службе.
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В Турции из-за лесного пожара эвакуировали более двух тысяч человек
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Там отметили, что пожарные атомной электростанции присоединились к штабу по тушению пожара и активно подключились к локализации и тушению. К месту распространения огня были направлены лесопожарная автоцистерна, три водовоза и 36 сотрудников пожарной службы. Тушение осложнялось условиями стойкой засухи и сильного ветра, который часто менял направление. Пожарные расчеты на площадке АЭС продолжали нести дежурство в штатном режиме.
"При взаимодействии с муниципальными пожарными службами провинции Мерсин и сотрудниками районного управления лесного хозяйства, которые координировали действия пожарных и распределяли зоны ответственности, пожар был полностью локализован. Небольшие локальные очаги продолжает ликвидировать муниципальная служба", - отметили в пресс-службе.
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"Подразделения службы пожарной безопасности АЭС "Аккую" учитываются при привлечении сил и средств для тушения пожаров в регионе - мы всегда готовы оказать содействие местным властям за периметром площадки. Пожарная часть строительной площадки первой в Турции АЭС оперативно отреагировала на возникновение лесного пожара в провинции Мерсин. Возможность оперативного реагирования, навыки и специализированное оснащение нашей пожарной части являются залогом безопасности самой станции и прилегающих территорий, особенно в условиях жаркого средиземноморского климата", - заявил генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких.
В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары, в воскресенье в провинции Бурса эвакуированы почти две тысячи человек.
Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - 50,5 градусов. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.
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Мерсин (провинция)Аккую НуклеарАЭС "Аккую"ТурцияБурса (провинция)
 
 
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