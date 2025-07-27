https://ria.ru/20250727/pozhar-2031698499.html

В Турции из-за лесного пожара эвакуировали более двух тысяч человек

В Турции из-за лесного пожара эвакуировали более двух тысяч человек - РИА Новости, 27.07.2025

В Турции из-за лесного пожара эвакуировали более двух тысяч человек

Число эвакуированных из-за лесного пожара жителей турецкой провинции Бурса достигло почти двух тысяч, сообщили власти. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T08:56:00+03:00

2025-07-27T08:56:00+03:00

2025-07-27T12:41:00+03:00

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СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Число эвакуированных из-за лесного пожара жителей турецкой провинции Бурса достигло почти двух тысяч, сообщили власти. Лесной пожар вспыхнул в субботу в окрестностях турецкого города-миллионника Бурса на западе страны, в самой Бурсе выпал пепельный дождь. Пожар начался вечером в субботу в горах у районов Гюрсу и Кестель, огонь быстро разросся из-за сильного ветра. "Эвакуированы 1 тысяча 765 жителей 480 домов деревень Карахыдыр, Игдир, Авданджык", - сообщило руководство провинции в пресс-релизе. В свою очередь министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил на брифинге, что пожар в Гюрсу удалось локализовать, но речи о полной его ликвидации идет. По его данным, в тушении пожара задействованы около 1,8 тысячи пожарных и почти 500 транспортных средств. Движение по перекрытой ранее ключевой трассе Бурса-Анкара возобновлено. Префект района Гюрсу Мустафа Ышык сообщил, что в результате пожара никто не пострадал. В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары. Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к +50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - +50,5 градусов. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.

https://ria.ru/20250725/zhara-2031526037.html

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в мире, турция, бурса (провинция), мерсин (провинция)