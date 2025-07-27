https://ria.ru/20250727/poverhnost-2031746796.html

Поверхность Мирового океана в 2023 году оставалась прогретой рекордно долго

Поверхность Мирового океана в 2023 году оставалась прогретой рекордно долго - РИА Новости, 27.07.2025

Поверхность Мирового океана в 2023 году оставалась прогретой рекордно долго

Поверхность Мирового океана в 2023 году сохраняла высокие температуры рекордно длительный период времени - сильная жара длилась в среднем в четыре раза дольше,... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T15:08:00+03:00

2025-07-27T15:08:00+03:00

2025-07-27T15:08:00+03:00

тихий океан

атлантический океан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152589/30/1525893054_119:0:1803:947_1920x0_80_0_0_b4e385a16e0f5beb677d6d8579173bae.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Поверхность Мирового океана в 2023 году сохраняла высокие температуры рекордно длительный период времени - сильная жара длилась в среднем в четыре раза дольше, чем за предыдущие 40 лет, затронув 96% поверхности океана, передает агентство Блумберг со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science. Как пишет Блумберг, продолжительные периоды жаркой погоды в 2023 году затронули до 96% поверхности Мирового океана, став самыми интенсивными и масштабными за последние 40 лет. Сильнее всего аномальная жара коснулась северной части Атлантического океана, тропической части востока Тихого океана, а также на его севере и юго-западе. "Средняя продолжительность периодов сильной жары составила 120 дней, что в четыре раза больше средней продолжительности (жары - ред.) с 1980 по 2023 годы", - говорится в материале агентства. По мнению ученых, одной из причин температурных рекордов стало явление Эль-Ниньо. Явления Ла-Нинья и Эль-Ниньо влияют на погодные условия почти на всей планете. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в экваториальную часть Тихого океана, а при Эль-Ниньо поток идет, наоборот, из океана в атмосферу и вызывает аномальное повышение температуры. "Другие факторы включают повышенную солнечную радиацию из-за сниженной облачности, ослабленные ветра и изменения океанических течений", - передает Блумберг. Согласно исследованию, новые температурные рекорды могут свидетельствовать о переломном моменте, после которого средняя температура моря повысится окончательно, что может негативно повлиять на некоторые морские экосистемы. В январе 2024 года европейская служба мониторинга Copernicus сообщала, что средняя температура поверхности Мирового океана в течение 2023 года оставалась необычно высокой, побив рекорды за период с апреля по декабрь.

https://ria.ru/20250127/evropeytsy-1995804049.html

https://ria.ru/20250724/poteplenie-2031219880.html

тихий океан

атлантический океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тихий океан, атлантический океан, в мире