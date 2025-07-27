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СМИ: Путин на этой неделе оставил США зловещее послание - РИА Новости, 27.07.2025
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10:21 27.07.2025 (обновлено: 14:45 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/poslanie-2031708963.html
СМИ: Путин на этой неделе оставил США зловещее послание
СМИ: Путин на этой неделе оставил США зловещее послание - РИА Новости, 27.07.2025
СМИ: Путин на этой неделе оставил США зловещее послание
Слова президента России Владимира Путина о подлодках "Ясень-М" стали зловещим посланием для США, пишет National Interest. РИА Новости, 27.07.2025
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2025-07-27T14:45:00+03:00
россия
сша
северодвинск
владимир путин
в мире
апл "ясень-м"
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о подлодках "Ясень-М" стали зловещим посланием для США, пишет National Interest.&quot;Еще более зловеще для Соединенных Штатов то, что в следующем году ВМФ России может приобрести еще больше высокоэффективных подводных лодок. Во время визита на российскую военно-морскую базу в Северодвинске в четверг Путин призвал к продолжению серийного производства &quot;Ясеней-М&quot;, — говорится в публикации.Путин отметил, что такие подлодки составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ и оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики.Многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" — модернизированная версия проекта 885. В составе ВМФ России сейчас одна лодка проекта 885 и две — 885М. Еще шесть модернизированных "Ясеней" находятся на разных стадиях строительства.
https://ria.ru/20250727/avstriya-2031734166.html
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031729948.html
россия
сша
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россия, сша, северодвинск, владимир путин, в мире, апл "ясень-м"
Россия, США, Северодвинск, Владимир Путин, В мире, АПЛ "Ясень-М"
СМИ: Путин на этой неделе оставил США зловещее послание

NI: слова Путина о подлодках "Ясень-М" стали зловещим посланием для США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о подлодках "Ясень-М" стали зловещим посланием для США, пишет National Interest.
«

"Еще более зловеще для Соединенных Штатов то, что в следующем году ВМФ России может приобрести еще больше высокоэффективных подводных лодок. Во время визита на российскую военно-морскую базу в Северодвинске в четверг Путин призвал к продолжению серийного производства "Ясеней-М", — говорится в публикации.

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Глава МИД Австрии сделала дерзкое заявление о России
13:54
Путин отметил, что такие подлодки составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ и оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики.
Многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" — модернизированная версия проекта 885. В составе ВМФ России сейчас одна лодка проекта 885 и две — 885М. Еще шесть модернизированных "Ясеней" находятся на разных стадиях строительства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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13:19
 
РоссияСШАСеверодвинскВладимир ПутинВ миреАПЛ "Ясень-М"
 
 
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