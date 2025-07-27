https://ria.ru/20250727/poslanie-2031708963.html

СМИ: Путин на этой неделе оставил США зловещее послание

СМИ: Путин на этой неделе оставил США зловещее послание - РИА Новости, 27.07.2025

СМИ: Путин на этой неделе оставил США зловещее послание

Слова президента России Владимира Путина о подлодках "Ясень-М" стали зловещим посланием для США, пишет National Interest. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T10:21:00+03:00

2025-07-27T10:21:00+03:00

2025-07-27T14:45:00+03:00

россия

сша

северодвинск

владимир путин

в мире

апл "ясень-м"

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о подлодках "Ясень-М" стали зловещим посланием для США, пишет National Interest."Еще более зловеще для Соединенных Штатов то, что в следующем году ВМФ России может приобрести еще больше высокоэффективных подводных лодок. Во время визита на российскую военно-морскую базу в Северодвинске в четверг Путин призвал к продолжению серийного производства "Ясеней-М", — говорится в публикации.Путин отметил, что такие подлодки составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ и оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики.Многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" — модернизированная версия проекта 885. В составе ВМФ России сейчас одна лодка проекта 885 и две — 885М. Еще шесть модернизированных "Ясеней" находятся на разных стадиях строительства.

https://ria.ru/20250727/avstriya-2031734166.html

https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031729948.html

россия

сша

северодвинск

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россия, сша, северодвинск, владимир путин, в мире, апл "ясень-м"