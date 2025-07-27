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Иордания и ОАЭ сбросили 25 тонн гумпомощи для сектора Газа - РИА Новости, 27.07.2025
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16:13 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/pomosch-2031757988.html
Иордания и ОАЭ сбросили 25 тонн гумпомощи для сектора Газа
Иордания и ОАЭ сбросили 25 тонн гумпомощи для сектора Газа - РИА Новости, 27.07.2025
Иордания и ОАЭ сбросили 25 тонн гумпомощи для сектора Газа
Иордания совместно с ОАЭ сбросила с воздуха 25 тонн гуманитарной помощи для сектора Газа, говорится в заявлении иорданских вооруженных сил. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:13:00+03:00
2025-07-27T16:13:00+03:00
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КАИР, 27 июл - РИА Новости. Иордания совместно с ОАЭ сбросила с воздуха 25 тонн гуманитарной помощи для сектора Газа, говорится в заявлении иорданских вооруженных сил. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлении сбросов гумпомощи жителям Газы. ЦАХАЛ заявил, что с воздуха были сброшены мука, сахар и консервы. В заявлении отмечается, что в воскресенье вооруженные силы Иордании совершили три сброса гуманитарной и продовольственной помощи в сектор Газа, один их них был совершен вместе с ОАЭ. "Сбросы были совершены при помощи самолетов C-130 иорданских королевских ВВС и ВВС ОАЭ, доставивших 25 тонн продовольственной и гуманитарной помощи", - заявила иорданская армия. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
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в мире, оаэ, иордания, израиль, тедрос адханом гебрейесус, воз, хамас, c-130 hercules
В мире, ОАЭ, Иордания, Израиль, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, ХАМАС, C-130 Hercules
Иордания и ОАЭ сбросили 25 тонн гумпомощи для сектора Газа

Иордания совместно с ОАЭ сбросила ОАЭ с воздуха 25 тонн гумпомощи для Газы

© AP Photo / Hassan EslaiahЖитель сектора Газа
Житель сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Hassan Eslaiah
Житель сектора Газа. Архивное фото
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КАИР, 27 июл - РИА Новости. Иордания совместно с ОАЭ сбросила с воздуха 25 тонн гуманитарной помощи для сектора Газа, говорится в заявлении иорданских вооруженных сил.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлении сбросов гумпомощи жителям Газы. ЦАХАЛ заявил, что с воздуха были сброшены мука, сахар и консервы.
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Журналисты в Газе истощены из-за нехватки продовольствия
15:28
В заявлении отмечается, что в воскресенье вооруженные силы Иордании совершили три сброса гуманитарной и продовольственной помощи в сектор Газа, один их них был совершен вместе с ОАЭ.
"Сбросы были совершены при помощи самолетов C-130 иорданских королевских ВВС и ВВС ОАЭ, доставивших 25 тонн продовольственной и гуманитарной помощи", - заявила иорданская армия.
В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
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13:18
 
В миреОАЭИорданияИзраильТедрос Адханом ГебрейесусВОЗХАМАСC-130 Hercules
 
 
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