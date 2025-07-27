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В Пермском крае мужчина выстрелил из пневматики в двух юношей - РИА Новости, 27.07.2025
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12:48 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/politsiya-2031725432.html
В Пермском крае мужчина выстрелил из пневматики в двух юношей
В Пермском крае мужчина выстрелил из пневматики в двух юношей - РИА Новости, 27.07.2025
В Пермском крае мужчина выстрелил из пневматики в двух юношей
Полиция проводит проверку после стрельбы мужчины из пневматики в двух юношей в пермских Березниках, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:48:00+03:00
2025-07-27T12:48:00+03:00
происшествия
березники
пермский край
россия
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ПЕРМЬ, 27 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку после стрельбы мужчины из пневматики в двух юношей в пермских Березниках, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону. В ведомстве пояснили, что в отдел полиции Березников поступила информация о произошедшем между двумя компаниями конфликте. Во время инцидента один из участников применил травматический пистолет. "Все участники установлены. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося", - рассказали в управлении. Уточняется, что инцидент произошел 25 июля. В ведомстве добавили, что пострадали двое, им потребовалась помощь медиков.
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происшествия, березники, пермский край, россия
Происшествия, Березники, Пермский край, Россия
В Пермском крае мужчина выстрелил из пневматики в двух юношей

Полиция проводит проверку после стрельбы мужчины из пневматики в пермских юношей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 27 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку после стрельбы мужчины из пневматики в двух юношей в пермских Березниках, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.
В ведомстве пояснили, что в отдел полиции Березников поступила информация о произошедшем между двумя компаниями конфликте. Во время инцидента один из участников применил травматический пистолет.
"Все участники установлены. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося", - рассказали в управлении.
Уточняется, что инцидент произошел 25 июля.
В ведомстве добавили, что пострадали двое, им потребовалась помощь медиков.
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