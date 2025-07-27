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В Пермском крае мужчина выстрелил из пневматики в двух юношей

В Пермском крае мужчина выстрелил из пневматики в двух юношей - РИА Новости, 27.07.2025

В Пермском крае мужчина выстрелил из пневматики в двух юношей

Полиция проводит проверку после стрельбы мужчины из пневматики в двух юношей в пермских Березниках, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T12:48:00+03:00

2025-07-27T12:48:00+03:00

2025-07-27T12:48:00+03:00

происшествия

березники

пермский край

россия

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ПЕРМЬ, 27 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку после стрельбы мужчины из пневматики в двух юношей в пермских Березниках, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону. В ведомстве пояснили, что в отдел полиции Березников поступила информация о произошедшем между двумя компаниями конфликте. Во время инцидента один из участников применил травматический пистолет. "Все участники установлены. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося", - рассказали в управлении. Уточняется, что инцидент произошел 25 июля. В ведомстве добавили, что пострадали двое, им потребовалась помощь медиков.

https://ria.ru/20250725/peterburg-2031339103.html

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происшествия, березники, пермский край, россия