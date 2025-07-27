Рейтинг@Mail.ru
"Флотилия свободы" обвинила Израиль в похищении 21 человека - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/pokhischenie-2031709264.html
"Флотилия свободы" обвинила Израиль в похищении 21 человека
"Флотилия свободы" обвинила Израиль в похищении 21 человека - РИА Новости, 27.07.2025
"Флотилия свободы" обвинила Израиль в похищении 21 человека
Международная инициатива по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа "Флотилия свободы" утверждает, что израильские силы похитили 21 безоружного человека с её РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:22:00+03:00
2025-07-27T10:22:00+03:00
в мире
израиль
сицилия
египет
грета тунберг
флотилия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022611333_0:176:3072:1903_1920x0_80_0_0_32ec0dea393b2e349b660381ae680381.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Международная инициатива по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа "Флотилия свободы" утверждает, что израильские силы похитили 21 безоружного человека с её судна Handala ("Хандала") с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа. Ранее "Флотилия свободы" в Telegram-канале опубликовала сообщение, в котором утверждалось, что судно Handala ("Хандала") было перехвачено, а находившиеся на нем волонтеры похищены. Организация продолжает публиковать заранее записанные видео с волонтерами, в которых те просят давить на правительства их стран для освобождения всех, кто находился на судне. Позднее МИД Израиля сообщил о том, что это судно направляется в израильскую гавань, а все пассажиры находятся в безопасности. "Израильские силы незаконно высадились на судно "Хандала" в международных водах, похитив 21 безоружного мирного жителя. Требуйте от своего правительства прекратить соучастие в израильских военных преступлениях, обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и призвать к немедленному освобождению всех членов экипажа", - написала организация в своём аккаунте в соцсети Х*. Тринадцатого июля "Флотилия свободы" сообщила об отправке новой миссии в сторону сектора Газа - судно "Хандала" отплыло из Сицилии. По данным СМИ, на нем находятся около 15 активистов, которые хотят доставить в Газу медицинские принадлежности, продовольствие и детские вещи. В июне парусное судно "Мадлен", на котором находилась экоактивистка Грета Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыл к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в полуэксклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса. В числе пассажиров судна "Мадлен", которое двигалось в сторону сектора Газа, также была французский евродепутат Рима Хассан. Позднее активистов депортировали в свои страны.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20250726/izrail-2031633620.html
https://ria.ru/20250727/flotilija-2031678149.html
израиль
сицилия
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022611333_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c13797007f1f96ca5e70509114f5a824.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сицилия, египет, грета тунберг, флотилия свободы
В мире, Израиль, Сицилия, Египет, Грета Тунберг, Флотилия Свободы
"Флотилия свободы" обвинила Израиль в похищении 21 человека

Флотилия свободы: Израиль похитил 21 безоружного человека с судна Handala

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский военнослужащий
Израильский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Международная инициатива по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа "Флотилия свободы" утверждает, что израильские силы похитили 21 безоружного человека с её судна Handala ("Хандала") с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа.
Ранее "Флотилия свободы" в Telegram-канале опубликовала сообщение, в котором утверждалось, что судно Handala ("Хандала") было перехвачено, а находившиеся на нем волонтеры похищены. Организация продолжает публиковать заранее записанные видео с волонтерами, в которых те просят давить на правительства их стран для освобождения всех, кто находился на судне. Позднее МИД Израиля сообщил о том, что это судно направляется в израильскую гавань, а все пассажиры находятся в безопасности.
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Израиль не нашел доказательств хищения гуманитарной помощи, сообщают СМИ
Вчера, 17:07
"Израильские силы незаконно высадились на судно "Хандала" в международных водах, похитив 21 безоружного мирного жителя. Требуйте от своего правительства прекратить соучастие в израильских военных преступлениях, обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и призвать к немедленному освобождению всех членов экипажа", - написала организация в своём аккаунте в соцсети Х*.
Тринадцатого июля "Флотилия свободы" сообщила об отправке новой миссии в сторону сектора Газа - судно "Хандала" отплыло из Сицилии. По данным СМИ, на нем находятся около 15 активистов, которые хотят доставить в Газу медицинские принадлежности, продовольствие и детские вещи.
В июне парусное судно "Мадлен", на котором находилась экоактивистка Грета Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыл к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в полуэксклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса. В числе пассажиров судна "Мадлен", которое двигалось в сторону сектора Газа, также была французский евродепутат Рима Хассан. Позднее активистов депортировали в свои страны.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
"Флотилия свободы" обвинила Израиль в захвате судна с гумпомощью Газе
00:28
 
В миреИзраильСицилияЕгипетГрета ТунбергФлотилия Свободы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала