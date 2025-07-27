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"Флотилия свободы" обвинила Израиль в похищении 21 человека

"Флотилия свободы" обвинила Израиль в похищении 21 человека - РИА Новости, 27.07.2025

"Флотилия свободы" обвинила Израиль в похищении 21 человека

Международная инициатива по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа "Флотилия свободы" утверждает, что израильские силы похитили 21 безоружного человека с её РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T10:22:00+03:00

2025-07-27T10:22:00+03:00

2025-07-27T10:22:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Международная инициатива по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа "Флотилия свободы" утверждает, что израильские силы похитили 21 безоружного человека с её судна Handala ("Хандала") с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа. Ранее "Флотилия свободы" в Telegram-канале опубликовала сообщение, в котором утверждалось, что судно Handala ("Хандала") было перехвачено, а находившиеся на нем волонтеры похищены. Организация продолжает публиковать заранее записанные видео с волонтерами, в которых те просят давить на правительства их стран для освобождения всех, кто находился на судне. Позднее МИД Израиля сообщил о том, что это судно направляется в израильскую гавань, а все пассажиры находятся в безопасности. "Израильские силы незаконно высадились на судно "Хандала" в международных водах, похитив 21 безоружного мирного жителя. Требуйте от своего правительства прекратить соучастие в израильских военных преступлениях, обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и призвать к немедленному освобождению всех членов экипажа", - написала организация в своём аккаунте в соцсети Х*. Тринадцатого июля "Флотилия свободы" сообщила об отправке новой миссии в сторону сектора Газа - судно "Хандала" отплыло из Сицилии. По данным СМИ, на нем находятся около 15 активистов, которые хотят доставить в Газу медицинские принадлежности, продовольствие и детские вещи. В июне парусное судно "Мадлен", на котором находилась экоактивистка Грета Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыл к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в полуэксклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса. В числе пассажиров судна "Мадлен", которое двигалось в сторону сектора Газа, также была французский евродепутат Рима Хассан. Позднее активистов депортировали в свои страны.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20250726/izrail-2031633620.html

https://ria.ru/20250727/flotilija-2031678149.html

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в мире, израиль, сицилия, египет, грета тунберг, флотилия свободы