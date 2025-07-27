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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 27.07.2025
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09:02 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/pogoda-2031699021.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 27.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Небольшая облачность ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 29 градусов, что на три-четыре градуса выше климатической нормы, сообщил РИА... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:02:00+03:00
2025-07-27T09:02:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Небольшая облачность ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 29 градусов, что на три-четыре градуса выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать периферия антициклона. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. Днем в столице плюс 27 - плюс 29, в Подмосковье от плюс 25 до плюс 30 градусов. Такие значения на три-четыре градуса выше климатической нормы", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть юго-восточный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров останутся в пределах нормы, они составят 747 миллиметров ртутного столба.
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москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Леус: в Москве в воскресенье ожидается облачность и до 29 градусов тепла

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКрымский мост в Москве
Крымский мост в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Крымский мост в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Небольшая облачность ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 29 градусов, что на три-четыре градуса выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать периферия антициклона. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. Днем в столице плюс 27 - плюс 29, в Подмосковье от плюс 25 до плюс 30 градусов. Такие значения на три-четыре градуса выше климатической нормы", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть юго-восточный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров останутся в пределах нормы, они составят 747 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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