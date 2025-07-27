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Подполье: боевиков ВСУ, чьи тела вернула Россия, объявят дезертирами - РИА Новости, 27.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 27.07.2025 (обновлено: 07:27 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/podpole-2031690839.html
Подполье: боевиков ВСУ, чьи тела вернула Россия, объявят дезертирами
Подполье: боевиков ВСУ, чьи тела вернула Россия, объявят дезертирами - РИА Новости, 27.07.2025
Подполье: боевиков ВСУ, чьи тела вернула Россия, объявят дезертирами
Чиновники администрации Владимира Зеленского планируют признать военнослужащих ВСУ, чьи тела были переданы Россией на Украину, дезертирами, чтобы не выплачивать РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T06:47:00+03:00
2025-07-27T07:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 27 июл — РИА Новости. Чиновники администрации Владимира Зеленского планируют признать военнослужащих ВСУ, чьи тела были переданы Россией на Украину, дезертирами, чтобы не выплачивать их семьям компенсации, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Чиновники режима Зеленского собираются признать возвращенных Россией на Украину погибших украинских солдат дезертирами, и таким образом отказать их семьям в выплате компенсаций", - сказал собеседник агентства. В июне Россия передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. На этой неделе в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, при этом сроки передачи пока не определены.
https://ria.ru/20250727/podpole-2031685856.html
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россия, украина, стамбул, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Подполье: боевиков ВСУ, чьи тела вернула Россия, объявят дезертирами

Боевиков ВСУ, чьи тела Россия вернула Украине, объявят дезертирами

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 27 июл — РИА Новости. Чиновники администрации Владимира Зеленского планируют признать военнослужащих ВСУ, чьи тела были переданы Россией на Украину, дезертирами, чтобы не выплачивать их семьям компенсации, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
«
"Чиновники режима Зеленского собираются признать возвращенных Россией на Украину погибших украинских солдат дезертирами, и таким образом отказать их семьям в выплате компенсаций", - сказал собеседник агентства.
В июне Россия передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. На этой неделе в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, при этом сроки передачи пока не определены.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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