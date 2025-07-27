https://ria.ru/20250727/podpole-2031690839.html

Подполье: боевиков ВСУ, чьи тела вернула Россия, объявят дезертирами

Подполье: боевиков ВСУ, чьи тела вернула Россия, объявят дезертирами - РИА Новости, 27.07.2025

Подполье: боевиков ВСУ, чьи тела вернула Россия, объявят дезертирами

Чиновники администрации Владимира Зеленского планируют признать военнослужащих ВСУ, чьи тела были переданы Россией на Украину, дезертирами, чтобы не выплачивать РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T06:47:00+03:00

2025-07-27T06:47:00+03:00

2025-07-27T07:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

стамбул

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 27 июл — РИА Новости. Чиновники администрации Владимира Зеленского планируют признать военнослужащих ВСУ, чьи тела были переданы Россией на Украину, дезертирами, чтобы не выплачивать их семьям компенсации, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Чиновники режима Зеленского собираются признать возвращенных Россией на Украину погибших украинских солдат дезертирами, и таким образом отказать их семьям в выплате компенсаций", - сказал собеседник агентства. В июне Россия передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. На этой неделе в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, при этом сроки передачи пока не определены.

https://ria.ru/20250727/podpole-2031685856.html

россия

украина

стамбул

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россия, украина, стамбул, владимир зеленский, вооруженные силы украины