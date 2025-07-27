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Подполье: вдове погибшего ВСУшника, пожаловавшейся Зеленскому, угрожают - РИА Новости, 27.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:47 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/podpole-2031685856.html
Подполье: вдове погибшего ВСУшника, пожаловавшейся Зеленскому, угрожают
Подполье: вдове погибшего ВСУшника, пожаловавшейся Зеленскому, угрожают - РИА Новости, 27.07.2025
Подполье: вдове погибшего ВСУшника, пожаловавшейся Зеленскому, угрожают
Вдове погибшего боевика ВСУ, тело которого было передано Россией украинской стороне, поступают угрозы от киевского режима в связи с записанным женщиной... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T03:47:00+03:00
2025-07-27T03:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 27 июл - РИА Новости. Вдове погибшего боевика ВСУ, тело которого было передано Россией украинской стороне, поступают угрозы от киевского режима в связи с записанным женщиной видеообращением к Владимиру Зеленскому, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Родственникам и вдовам погибших и возвращенных на Украину из России военнослужащих ВСУ, начали поступать угрозы, причем как анонимные, так и непосредственно от представителей киевской власти. В частности, угрозы поступили вдове одного из погибших, после того как она записала и опубликовала в сети видеообращение к Зеленскому", - сообщил агентству представитель подполья. В видеообращении женщина пожаловалась на произвол и бездушие украинских чиновников и военного командования. В июне Россия передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. На этой неделе в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, при этом сроки передачи пока не определены.
https://ria.ru/20250725/vsu-2031312249.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Подполье: вдове погибшего ВСУшника, пожаловавшейся Зеленскому, угрожают

Пожаловавшейся Зеленскому на произвол вдове погибшего ВСУшника угрожают

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 27 июл - РИА Новости. Вдове погибшего боевика ВСУ, тело которого было передано Россией украинской стороне, поступают угрозы от киевского режима в связи с записанным женщиной видеообращением к Владимиру Зеленскому, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
"Родственникам и вдовам погибших и возвращенных на Украину из России военнослужащих ВСУ, начали поступать угрозы, причем как анонимные, так и непосредственно от представителей киевской власти. В частности, угрозы поступили вдове одного из погибших, после того как она записала и опубликовала в сети видеообращение к Зеленскому", - сообщил агентству представитель подполья.
В видеообращении женщина пожаловалась на произвол и бездушие украинских чиновников и военного командования.
В июне Россия передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. На этой неделе в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, при этом сроки передачи пока не определены.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Боевики ВСУ не хотят на Красноармейское направление, сообщили в подполье
25 июля, 07:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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