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Четыре человека утонуло в Подмосковье при купании в закрытых водоемах
Четыре человека утонуло в Подмосковье при купании в закрытых водоемах - РИА Новости, 27.07.2025
Четыре человека утонуло в Подмосковье при купании в закрытых водоемах
Четыре человека утонули за прошедшие пятницу и субботу в водоемах Подмосковья, где купание запрещено, среди погибших один ребенок, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:25:00+03:00
2025-07-27T17:25:00+03:00
2025-07-27T17:57:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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клин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Четыре человека утонули за прошедшие пятницу и субботу в водоемах Подмосковья, где купание запрещено, среди погибших один ребенок, заявили РИА Новости в подмосковном главке МЧС РФ. "Четыре человека утонули в период с 25 по 26 июля. В деревне Игнатово в реке Слогавка, очевидцами было извлечено тело женщины без признаков жизни. В селе Григорьевское в реке Ройка извлекли тело подростка. В Лосино- Петровском городском округе из пруда "Орловский" поднято тело мужчины силами очевидцев. Также в реке Сестра в городе Клине утонул мужчина", - сообщили в ведомстве, подчеркнув, что во всех этих случаях люди плавали в запрещенных для этого местах. Также в ведомстве уточнили, что в минувшие сутки были спасены два человека. В областном главке МЧС призвали граждан не плавать в необорудованных местах, где нет спасателей и установлены запрещающие таблички. "Не заплывайте за буйки и не подплывайте к судам. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Также призываем граждан не оставлять детей без присмотра и не играть в опасные игры на воде", - заключили в ведомстве.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, клин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Клин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Четыре человека утонуло в Подмосковье при купании в закрытых водоемах
МЧС: четыре человека утонуло в Подмосковье при купании в закрытых водоемах