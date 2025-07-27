https://ria.ru/20250727/plan-2031753752.html

В США сделали новое заявление о плане Трампа по Украине

В США сделали новое заявление о плане Трампа по Украине - РИА Новости, 27.07.2025

В США сделали новое заявление о плане Трампа по Украине

На осуществление плана президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине могут потребоваться годы, заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T15:53:00+03:00

2025-07-27T15:53:00+03:00

2025-07-27T15:53:00+03:00

в мире

украина

европа

сша

дмитрий песков

дональд трамп

евросоюз

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031611036_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_9dbd3203ccfaac4ad649a8542f06b6a7.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На осуществление плана президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине могут потребоваться годы, заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью американскому телеканалу Fox News."Это лишь первые шесть месяцев президентства Трампа. На решение этой проблемы может уйти несколько лет", — указал он.Флейц уверен, что американский лидер сможет добиться прекращения огня между обеими сторонами конфликта.Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия на Украину, расходы при этом лягут на Европу. В будущие поставки войдут батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250727/avstriya-2031734166.html

https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031729948.html

https://ria.ru/20250727/poslanie-2031708963.html

украина

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, сша, дмитрий песков, дональд трамп, евросоюз, центральное разведывательное управление (цру)