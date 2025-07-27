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В США сделали новое заявление о плане Трампа по Украине
В США сделали новое заявление о плане Трампа по Украине - РИА Новости, 27.07.2025
В США сделали новое заявление о плане Трампа по Украине
На осуществление плана президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине могут потребоваться годы, заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:53:00+03:00
2025-07-27T15:53:00+03:00
2025-07-27T15:53:00+03:00
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евросоюз
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На осуществление плана президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине могут потребоваться годы, заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью американскому телеканалу Fox News."Это лишь первые шесть месяцев президентства Трампа. На решение этой проблемы может уйти несколько лет", — указал он.Флейц уверен, что американский лидер сможет добиться прекращения огня между обеими сторонами конфликта.Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия на Украину, расходы при этом лягут на Европу. В будущие поставки войдут батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250727/avstriya-2031734166.html
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в мире, украина, европа, сша, дмитрий песков, дональд трамп, евросоюз, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Европа, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Евросоюз, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США сделали новое заявление о плане Трампа по Украине
Флейц: на план Трампа по завершению конфликта на Украине могут уйти годы