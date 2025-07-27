https://ria.ru/20250727/peskov-2031704257.html

Россия предпочитает дипломатию по украинскому урегулированию, заявил Песков

Россия предпочитает дипломатию по украинскому урегулированию, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2025

Россия предпочитает дипломатию по украинскому урегулированию, заявил Песков

Россия предпочитает политико-дипломатические средства для урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T09:49:00+03:00

2025-07-27T09:49:00+03:00

2025-07-27T11:09:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия предпочитает политико-дипломатические средства для урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами. И СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты и самой Украиной, и западниками. Если удастся перейти в русло дипломатического урегулирования, тогда это пойдет уже в предпочтительном варианте для нас", — сказал он.В ответ на вопрос, на каких принципах Россия будет выстраивать отношения с Украиной после завершения спецоперации, Песков отметил, что сначала следует урегулировать конфликт. "Нужно зафиксировать собственно выполнение тех задач, которые стояли перед СВО, <...> а потом уже думать о том, как будут выстраиваться отношения", — пояснил представитель Кремля.Третья встреча в СтамбулеВ среду представители Москвы и Киева провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.В этот раз стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия выразила готовность передать Украине еще три тысячи тел военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.Подробнее об итогах переговоров читайте в материале РИА Новости >>

https://ria.ru/20250724/peregovory-2031214530.html

https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031605623.html

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