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Россия предпочитает дипломатию по украинскому урегулированию, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2025
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09:49 27.07.2025 (обновлено: 11:09 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/peskov-2031704257.html
Россия предпочитает дипломатию по украинскому урегулированию, заявил Песков
Россия предпочитает дипломатию по украинскому урегулированию, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2025
Россия предпочитает дипломатию по украинскому урегулированию, заявил Песков
Россия предпочитает политико-дипломатические средства для урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:49:00+03:00
2025-07-27T11:09:00+03:00
киев
россия
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украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
владимир мединский
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия предпочитает политико-дипломатические средства для урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами. И СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты и самой Украиной, и западниками. Если удастся перейти в русло дипломатического урегулирования, тогда это пойдет уже в предпочтительном варианте для нас", — сказал он.В ответ на вопрос, на каких принципах Россия будет выстраивать отношения с Украиной после завершения спецоперации, Песков отметил, что сначала следует урегулировать конфликт. "Нужно зафиксировать собственно выполнение тех задач, которые стояли перед СВО, &lt;...&gt; а потом уже думать о том, как будут выстраиваться отношения", — пояснил представитель Кремля.Третья встреча в СтамбулеВ среду представители Москвы и Киева провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.В этот раз стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия выразила готовность передать Украине еще три тысячи тел военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.Подробнее об итогах переговоров читайте в материале РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250724/peregovory-2031214530.html
https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031605623.html
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киев, россия, в мире, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, владимир мединский, стамбул
Киев, Россия, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Владимир Мединский, Стамбул
Россия предпочитает дипломатию по украинскому урегулированию, заявил Песков

Песков: РФ предпочитает дипломатические средства для урегулирования на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия предпочитает политико-дипломатические средства для урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами. И СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты и самой Украиной, и западниками. Если удастся перейти в русло дипломатического урегулирования, тогда это пойдет уже в предпочтительном варианте для нас", — сказал он.
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
На Западе раскрыли, что Украина утаила от России на переговорах
24 июля, 17:34
В ответ на вопрос, на каких принципах Россия будет выстраивать отношения с Украиной после завершения спецоперации, Песков отметил, что сначала следует урегулировать конфликт.
"Нужно зафиксировать собственно выполнение тех задач, которые стояли перед СВО, <...> а потом уже думать о том, как будут выстраиваться отношения", — пояснил представитель Кремля.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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Вчера, 13:29

Третья встреча в Стамбуле

В среду представители Москвы и Киева провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.
В этот раз стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия выразила готовность передать Украине еще три тысячи тел военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Подробнее об итогах переговоров читайте в материале РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Ну все, Зеленского наконец уберут. Это означает долгую тотальную войну
25 июля, 08:00
 
КиевРоссияВ миреУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВладимир МединскийСтамбул
 
 
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