https://ria.ru/20250727/peregovory-2031757022.html

США готовы помочь в переговорах Камбоджи и Таиланда, заявил Рубио

США готовы помочь в переговорах Камбоджи и Таиланда, заявил Рубио - РИА Новости, 27.07.2025

США готовы помочь в переговорах Камбоджи и Таиланда, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры с главой МИД Камбоджи Праком Сокхонном и главой МИД Таиланда Марисом Сангиампонгсой, подчеркнув, что... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T16:09:00+03:00

2025-07-27T16:09:00+03:00

2025-07-27T16:09:00+03:00

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пхетхонгтхан чинават

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры с главой МИД Камбоджи Праком Сокхонном и главой МИД Таиланда Марисом Сангиампонгсой, подчеркнув, что Штаты готовы помочь в переговорах стран для снижения напряжения в регионе, говорится в двух отдельных заявлениях представителя госдепартамента Тэмми Брюс, опубликованных на сайте ведомства. Согласно сообщениям госдепа, в ходе отдельных разговоров Рубио призвал власти Камбоджи и Таиланда к немедленной деэскалации напряжения и прекращению огня. "США готовы облегчить будущие переговоры ля того, чтобы обеспечить мир и стабильность между Таиландом и Камбоджей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госдепа в воскресенье. Ранее новостное агентство Малайзии Bernama со ссылкой на министра иностранных дел страны Мохамада Хасана заявляло, что премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай прибудут в понедельник, 28 июля, в столицу Малайзии Куала-Лумпур для обсуждения конфликта между двумя странами. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250727/rubio-2031687343.html

https://ria.ru/20250727/boi-2031691270.html

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в мире, таиланд, камбоджа, малайзия, марко рубио, прак сокхон, пхетхонгтхан чинават, оон