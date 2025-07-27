Рейтинг@Mail.ru
США готовы помочь в переговорах Камбоджи и Таиланда, заявил Рубио - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/peregovory-2031757022.html
США готовы помочь в переговорах Камбоджи и Таиланда, заявил Рубио
США готовы помочь в переговорах Камбоджи и Таиланда, заявил Рубио - РИА Новости, 27.07.2025
США готовы помочь в переговорах Камбоджи и Таиланда, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры с главой МИД Камбоджи Праком Сокхонном и главой МИД Таиланда Марисом Сангиампонгсой, подчеркнув, что... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:09:00+03:00
2025-07-27T16:09:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
малайзия
марко рубио
прак сокхон
пхетхонгтхан чинават
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030131708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7fdf49847114275772905ff762071dc7.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры с главой МИД Камбоджи Праком Сокхонном и главой МИД Таиланда Марисом Сангиампонгсой, подчеркнув, что Штаты готовы помочь в переговорах стран для снижения напряжения в регионе, говорится в двух отдельных заявлениях представителя госдепартамента Тэмми Брюс, опубликованных на сайте ведомства. Согласно сообщениям госдепа, в ходе отдельных разговоров Рубио призвал власти Камбоджи и Таиланда к немедленной деэскалации напряжения и прекращению огня. "США готовы облегчить будущие переговоры ля того, чтобы обеспечить мир и стабильность между Таиландом и Камбоджей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госдепа в воскресенье. Ранее новостное агентство Малайзии Bernama со ссылкой на министра иностранных дел страны Мохамада Хасана заявляло, что премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай прибудут в понедельник, 28 июля, в столицу Малайзии Куала-Лумпур для обсуждения конфликта между двумя странами. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
https://ria.ru/20250727/rubio-2031687343.html
https://ria.ru/20250727/boi-2031691270.html
https://ria.ru/20250726/tailand-2031668307.html
таиланд
камбоджа
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030131708_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_415a021cffb93976cba36d559350ffbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, малайзия, марко рубио, прак сокхон, пхетхонгтхан чинават, оон
В мире, Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Марко Рубио, Прак Сокхон, Пхетхонгтхан Чинават, ООН
США готовы помочь в переговорах Камбоджи и Таиланда, заявил Рубио

Госсекретарь Рубио провел телефонные разговоры с главами МИД Камбоджи и Таиланда

© Getty Images / Win McNameeГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Getty Images / Win McNamee
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры с главой МИД Камбоджи Праком Сокхонном и главой МИД Таиланда Марисом Сангиампонгсой, подчеркнув, что Штаты готовы помочь в переговорах стран для снижения напряжения в регионе, говорится в двух отдельных заявлениях представителя госдепартамента Тэмми Брюс, опубликованных на сайте ведомства.
Согласно сообщениям госдепа, в ходе отдельных разговоров Рубио призвал власти Камбоджи и Таиланда к немедленной деэскалации напряжения и прекращению огня.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев
04:30
"США готовы облегчить будущие переговоры ля того, чтобы обеспечить мир и стабильность между Таиландом и Камбоджей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госдепа в воскресенье.
Ранее новостное агентство Малайзии Bernama со ссылкой на министра иностранных дел страны Мохамада Хасана заявляло, что премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай прибудут в понедельник, 28 июля, в столицу Малайзии Куала-Лумпур для обсуждения конфликта между двумя странами.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков.
Тайские военные в провинции Сурин на фоне эскалации тайско-камбоджийского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Между войсками Таиланда и Камбоджи возобновились бои
06:53
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
Бангкок - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей
Вчера, 22:20
 
В миреТаиландКамбоджаМалайзияМарко РубиоПрак СокхонПхетхонгтхан ЧинаватООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала