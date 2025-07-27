https://ria.ru/20250727/pensionery-2031683827.html
Эксперт оценил, сколько работающих пенсионеров могут покинуть рынок труда
Эксперт оценил, сколько работающих пенсионеров могут покинуть рынок труда - РИА Новости, 27.07.2025
Эксперт оценил, сколько работающих пенсионеров могут покинуть рынок труда
Среди работающих российских пенсионеров прекратить трудовую деятельность в следующем году могут от 500 тысяч до 1,2 миллиона человек, предположил в беседе с РИА РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T02:48:00+03:00
2025-07-27T02:48:00+03:00
2025-07-27T09:34:00+03:00
общество
россия
александр сафонов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Среди работающих российских пенсионеров прекратить трудовую деятельность в следующем году могут от 500 тысяч до 1,2 миллиона человек, предположил в беседе с РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. "Если в 2025 году тенденция сокращения стажа пенсионеров остается прежней, то можно предположить, что к середине 2026 года рынок труда покинут граждане, вышедшие на пенсию в 2022 году в пределах от 500 тысяч до 1, 2 миллиона человек в зависимости от того, как будет реагировать рынок труда и работодатели", - сказал Сафонов. Он отметил, что, по данным Росстата, средняя продолжительность трудовой деятельности россиян после выхода на пенсию по старости в 2024 году составляла 2,2 года.
https://ria.ru/20250724/sotsfond-2031043524.html
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общество, россия, александр сафонов, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Александр Сафонов, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Эксперт оценил, сколько работающих пенсионеров могут покинуть рынок труда
Профессор Сафонов: 1,2 млн работающих пенсионеров могут покинуть рынок труда