https://ria.ru/20250727/pensionery-2031683827.html

Эксперт оценил, сколько работающих пенсионеров могут покинуть рынок труда

Эксперт оценил, сколько работающих пенсионеров могут покинуть рынок труда - РИА Новости, 27.07.2025

Эксперт оценил, сколько работающих пенсионеров могут покинуть рынок труда

Среди работающих российских пенсионеров прекратить трудовую деятельность в следующем году могут от 500 тысяч до 1,2 миллиона человек, предположил в беседе с РИА РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T02:48:00+03:00

2025-07-27T02:48:00+03:00

2025-07-27T09:34:00+03:00

общество

россия

александр сафонов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Среди работающих российских пенсионеров прекратить трудовую деятельность в следующем году могут от 500 тысяч до 1,2 миллиона человек, предположил в беседе с РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. "Если в 2025 году тенденция сокращения стажа пенсионеров остается прежней, то можно предположить, что к середине 2026 года рынок труда покинут граждане, вышедшие на пенсию в 2022 году в пределах от 500 тысяч до 1, 2 миллиона человек в зависимости от того, как будет реагировать рынок труда и работодатели", - сказал Сафонов. Он отметил, что, по данным Росстата, средняя продолжительность трудовой деятельности россиян после выхода на пенсию по старости в 2024 году составляла 2,2 года.

https://ria.ru/20250724/sotsfond-2031043524.html

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общество, россия, александр сафонов, федеральная служба государственной статистики (росстат)