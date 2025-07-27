https://ria.ru/20250727/pauza-2031724073.html

В ООН приветствовали объявление паузы в военных действиях в Газе

В ООН приветствовали объявление паузы в военных действиях в Газе - РИА Новости, 27.07.2025

В ООН приветствовали объявление паузы в военных действиях в Газе

В ООН приветствуют объявление паузы в военных действиях в секторе Газа для поставок гуманитарной помощи, поддерживают контакт с поставляющими ее группами,... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T12:39:00+03:00

2025-07-27T12:39:00+03:00

2025-07-27T12:39:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В ООН приветствуют объявление паузы в военных действиях в секторе Газа для поставок гуманитарной помощи, поддерживают контакт с поставляющими ее группами, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в воскресенье о введении в ряде районов сектора Газа ежедневной "тактической паузы в военных действиях" с 10.00 до 20.00 мск. "Приветствуем объявление гуманитарных пауз в Газе для обеспечения доставки нашей помощи. Мы поддерживаем связь с нашими командами на местах, которые сделают всё возможное, чтобы помочь как можно большему числу голодающих в это время", - написал Флетчер на своей странице в соцсети X*. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.*Социальная сеть, выполняющая роль иноагента и признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20250727/gaza-2031696744.html

https://ria.ru/20250727/tsakhal-2031682822.html

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в мире, израиль, тедрос адханом гебрейесус, оон, воз, хамас