В ООН приветствовали объявление паузы в военных действиях в Газе
В ООН приветствовали объявление паузы в военных действиях в секторе Газа
© AP Photo / Jehad AlshrafiПалестинские беженцы прибывают на север сектора Газа
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палестинские беженцы прибывают на север сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В ООН приветствуют объявление паузы в военных действиях в секторе Газа для поставок гуманитарной помощи, поддерживают контакт с поставляющими ее группами, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в воскресенье о введении в ряде районов сектора Газа ежедневной "тактической паузы в военных действиях" с 10.00 до 20.00 мск.
"Приветствуем объявление гуманитарных пауз в Газе для обеспечения доставки нашей помощи. Мы поддерживаем связь с нашими командами на местах, которые сделают всё возможное, чтобы помочь как можно большему числу голодающих в это время", - написал Флетчер на своей странице в соцсети X*.
В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
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