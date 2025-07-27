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Овчинский: у Саввинской набережной благоустраивают два участка - РИА Новости, 27.07.2025
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18:41 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/ovchinskiy-2031778787.html
Овчинский: у Саввинской набережной благоустраивают два участка
Овчинский: у Саввинской набережной благоустраивают два участка - РИА Новости, 27.07.2025
Овчинский: у Саввинской набережной благоустраивают два участка
В Центральном округе Москвы, рядом с Саввинской набережной идет благоустройство общественного пространства на 2,5 тысячи "квадратов", рассказал министр... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T18:41:00+03:00
2025-07-27T18:41:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Центральном округе Москвы, рядом с Саввинской набережной идет благоустройство общественного пространства на 2,5 тысячи "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Под благоустройство попадают два участка, расположенные через дорогу от набережной вдоль домов. Более тысячи квадратных метров займут зеленые насаждения. Здесь высадят 59 деревьев и кустарников – лип и ив, чубушников и горных сосен", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительного комплекса.На этой территории также построят пешеходные дорожки. Например, одна из них будет вести к муралу с портретом Германа Гессе, уточняется в сообщении. Тротуары планируется расширить и покрыть крупной гранитной брусчаткой. Еще инвестор разместит здесь парковку на 15 автомобилей. Помимо этого, будет проведено озеленение дворов на площади более 900 "квадратов" и обустройство площадки для занятий спортом.Благоустройство осуществляется девелоперской компанией Level Group.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: у Саввинской набережной благоустраивают два участка

Овчинский: в Москве у Саввинской набережной благоустраивают пространство

Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Центральном округе Москвы, рядом с Саввинской набережной идет благоустройство общественного пространства на 2,5 тысячи "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«
"Под благоустройство попадают два участка, расположенные через дорогу от набережной вдоль домов. Более тысячи квадратных метров займут зеленые насаждения. Здесь высадят 59 деревьев и кустарников – лип и ив, чубушников и горных сосен", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительного комплекса.
На этой территории также построят пешеходные дорожки. Например, одна из них будет вести к муралу с портретом Германа Гессе, уточняется в сообщении. Тротуары планируется расширить и покрыть крупной гранитной брусчаткой. Еще инвестор разместит здесь парковку на 15 автомобилей. Помимо этого, будет проведено озеленение дворов на площади более 900 "квадратов" и обустройство площадки для занятий спортом.
Благоустройство осуществляется девелоперской компанией Level Group.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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